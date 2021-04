El SUP admite que el servicio del 091 se presta mejor desde la cercanía

Santiago. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Roberto García señaló ayer en Onda Cero que “el servicio del 091 se presta mucho mejor desde la cercanía y el conocimiento de la situación y las personas”. Además, subraya que se ha perdido ese servicio de calidad al centralizarlo en A Coruña o en Madrid”. “Si no se identifica y se detiene al autor en el momento de cometer el hecho y resolver esa emergencia con la toma de declaración a los testigos”, el trabajo policial entraña mayor dificultad, indicen desde el SUP.

Todo ello después de la llamada al 091 que por dos ocasiones realizó un comerciante de la rúa do Vilar, víctima de un atraco, y que terminó derivada en Madrid, y tras la que 10 minutos después llegó la Policía. Roberto García señala que esto “puede deberse a un problema técnico que en lugar de atender los funcionarios de A Coruña la llamada, terminó derivada en Madrid”, señaló el secretario general del SUP. ECG