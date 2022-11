El velo de las iraníes

En los años 50 del pasado siglo el primer ministro iraní Mosaddeq nacionalizó el petróleo que entonces controlaba la británica Anglo-Persian Oil Company, lo que supuso el comienzo de un período de inestabilidad política que terminó con un golpe de estado propiciado por el gobierno de Estados Unidos. Mosaddeq era partidario de una monarquía constitucional y de la separación de la religión y el estado. ¿Habría conseguido sus propósitos de no ser derrocado? En cualquier caso lo que vino a continuación fue un gobierno prooccidental y autoritario del Sha que duró veinticinco años.

Aquí haré un inciso algo frívolo. Este Sha era una figura habitual de las revistas del corazón, lo recuerdo bien, y sus sucesivas esposas, la muy famosa Soraya y más tarde Farah Diba, eran objeto de grandes reportajes en los que refulgía el lujo de aquella corte exótica. Todo aquello se desplomó como un castillo de naipes con la revolución de 1979. El ayatolá Jomeini se desembarazó de la oposición laica e impuso la República Islámica, una dictadura teocrática con los dirigentes religiosos situados en puestos decisivos del estado. Aunque los iraníes son chiíes también imponen el velo a sus mujeres y para hacerlo de una manera efectiva no dudaron en crear una policía de la moral dedicada a estos menesteres.

Al llegar a este punto hay que definirse. Yo creo que no se puede andar con consideraciones de tipo geopolítico, ni con relativismos culturales más o menos oportunistas. Todo el mundo tiene derecho a practicar su religión y también a no practicar ninguna. Del mismo modo una religión no puede pretender imponer sus dogmas y costumbres a los ciudadanos de un país. Claro que una cosa son las bellas palabras y otra las duras realidades que ensombrecen nuestro mundo.

Hace más o menos dos siglos Gran Bretaña y la Rusia zarista se dedicaban a lo que se llamó el “Gran Juego”, el control político y económico de esa zona de Asia que va de la India, entonces británica, hasta el oriente próximo. Ahora al Gran Juego se han añadido nuevos actores: norteamericanos, chinos, Israel, el propio Irán como potencia regional enfrentada a la rama suní del Islam, Arabia Saudí. Hay armas nucleares y poderosos ejércitos. Ha habido guerras terribles y países que están destrozados: pensemos por ejemplo en la suerte de Irak o Afganistán. El año pasado asistimos a la toma del poder por los talibanes en Afganistán a la que siguió la imposición del burka, entre otras muchas medidas discriminatorias, a sus mujeres. El burka es un refinamiento siniestro del velo; simplemente el pensar en vivir teniendo que ver el mundo detrás de un pequeño periscopio a la altura de los ojos resulta estremecedor. Pero volvamos a nuestro tema de hoy.

El comportamiento de los países occidentales es ambiguo. Formalmente defienden los derechos humanos básicos pero en la práctica contemporizan, cuando no colaboran abiertamente, con gobiernos que los conculcan sistemáticamente; un somero repaso histórico nos mostraría ejemplos desoladores a este respecto. Y tampoco hay que engañarse; su capacidad de acción es limitada en el mundo tan complejo que nos ha tocado vivir y en el que casi siempre prima la defensa de los intereses de los estados.

A mí me gustaría pensar que las protestas de las mujeres iraníes pudieran lograr que se respetaran sus derechos básicos y entre ellos el de poder pasearse con la cabeza descubierta si esa fuera su voluntad, pero me temo que todavía no ha llegado el momento de la caída de la teocracia. Los movimientos sociales tienen su desarrollo histórico y en su devenir atrapan a las generaciones que los sufren. En cualquier caso contemplemos con solidaridad, y ayudemos en lo que esté en nuestra mano, a esas valerosas mujeres, y hombres también, que desafían a la tiranía.

Y, mientras tanto, el mundial de Qatar nos recordará nuestras contradicciones y la trama de intereses en los que nos movemos.