Elas, rostros da Compostela científica

A Diana Peleteiro chamábanlle a atención as ciencias naturais desde pequena, pero foi no instituto cando decidiu que quería ser enxeñeira química, despois da típica xornada na que os orientadores presentan as diferentes opcións de estudo aos alumnos. “Unha das saídas era relacionada cos temas ambientais, como o tratamento da auga o dos procesos químicos das plantas, polo que combinaba todo o que me gustaba”, explica. Non se equivocou pois a día de hoxe é unha das persoas que fai posible a actividade diaria de Viaqua.

“Nunca tiven menosprezos no meu día a día, pero realmente si que é necesario porque a realidade é que a ONU tivo que declarar o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia porque aínda hai unha barreira no campo das STEM para as mulleres”, explica. Considera que o problema empeza precisamente na base, xa que moitas nenas non se decantan polas carreiras deste ramo: “Quizais pensan que teñen menos capacidades. Todo iso dificulta que haxa máis mulleres e que cheguen a postos directivos”, engade.

A súa mensaxe a todas esas alumnas de colexios e institutos é que crean na ciencia, “que é o motor que move o mundo e teñen que formar parte del”. Tamén destaca a labor da súa empresa, Viaqua, na potenciación da igualdade con programas como FP Dual ou Aquae STEM.