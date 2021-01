Emilio Lavandeira, Fillo Adoptivo de Compostela

No hubo debate. Los cuatro grupos que integran la Corporación municipal votaron ayer por unanimidad solicitar de la Comisión de Condecoraciones del Ayuntamiento el nombramiento como Fillo Adoptivo de Compostela del fotoperiodista Emilio Lavandeira Prieto.

El nombramiento, además, irá acompañado de la organización de un acto que sirva como reconocimiento público a su labor, a su servicio público y al sentido ético que supo manifestar en su trabajo como fotoperiodista.

Emilio Lavandeira (Ortigueira, 1934) inició en Santiago los estudios de Derecho, que dejó para seguir su vocación por la fotografía, primero con un estudio y después colaborando en diversas publicaciones. A finales de los años setenta se trasladó a Madrid para incorporarse a la Agencia Efe.

Entre los galardones que ha recibido a lo largo de su carrera figuran el Premio Galicia de Comunicación, en 1998; y el convocado por la Fundación Caixa Galicia en colaboración con la Asociación da Prensa da Coruña, Unha vida en imaxes, en 2010. Desde 2019 es Membro de Honra del Casino de Santiago por su compromiso con la ciudad.

No fue el único homenaje en el ámbito cultural que se aprobó en la sesión ordinaria del pleno municipal celebrado ayer. El BNG, que fue el impulsor del homenaje a Lavandeira, presentó un ruego “para que o Concello realice as xestións necesarias, coa correspondente dotación orzamentaria, para a conmemoración do centenario de Cantigas e Agarimos”.

En la petición se recoge la “intensa traxectoria” de esta agrupación folclórica, “para a recuperación, conservación e transmisión da cultura tradicional, ademais da inspiración galeguista que aplicou desde os seus inicios á formación académica para traballar no fomento do idioma e na consolidación da identidade cultural co ideario das Irmandades da Fala”.

Por último, se acordó realizar una campaña de difusión de la obra literaria de Rosalía de Castro con motivo de la celebración, el próximo 24 de febrero, del día de la escritora; y el arreglo y acondicionamiento de los accesos a la Ruta Mitolóxica en el Monte Viso.

Mejoras. Dentro de otros ámbitos, el PP reclamó que se llevaran a cabo mejoras en los equipamientos de la zona de Santa Marta, un barrio, según explicó la concejala popular Beatriz Cigarrán, al que es necesario incorporar nuevos equipamientos, como contenedores de recogida selectiva. Aludió igualmente a la falta de vigilancia policial en una zona donde hubo varias okupaciones, y a la necesidad de que se lleve a cabo una reforma de los bordillos de las aceras para evitar los frecuentes cortes en las ruedas de los coches.

También el barrio de A Almáciga, y la mejora de su accesibilidad, fue otro de los temas sobre los que se trató en la reunión, en la que el concejal de Obras, Javier Fernández, se comprometió a llevar a cabo las mejoras necesarias en los viales.

Las peatonalizaciones, tanto en Mazarelos como en el Ensanche, fueron objeto de una interpelación por parte de la concejala del PP María Castealo, quien reclamó mayor diálogo a la hora de ponerlo en marcha. Una crítica que el concejal Gonzalo Muíños rechazó, y defendió la medida, en el caso de Mazarelos, por el elevado número de vehículos que pasaban por el arco, que era necesario proteger. En este sentido destacó que, según las mediciones realizadas, hubo días en que se llegó a registrar el paso de más de cuatro mil vehículos. En el caso del Ensanche, señaló que se había tratado previamente.

Por último, también se aprobaron mociones conjuntas de apoyo a los sectores de peluquería y hostelería, los primeros en su petición de una rebaja del 10 % en el IVA, y en la segunda por el impacto que están sufriendo por las restricciones por la pandemia. Por último, se instó al gobierno local a que en el pliego de condiciones del servicio de transporte se tuviera en cuenta a los trabajadores de la línea del aeropuerto.