Emprenden o Camiño de Santiago trescentos empregados de Abanca

Santiago. En torno a 300 empregados de Abanca comezaron onte o Camiño de Santiago. Fixérono desde localidades desde onde parten etapas da Ruta distribuídas por toda España. A acción ten como obxectivo axudar a promocionar o Xacobeo 21-22, do que o banco é patrocinador.

Os case 300 empregados estiveron acompañados por cen familiares e amigos. Xuntos percorreron as etapas iniciais dos sete camiños oficiais (Camiños Francés, Inglés, Primitivo, do Norte, do Inverno, de Fisterra e Vía da Prata) e catro das variantes recoñecidas (Camiño Mozárabe, de Madrid, Catalán e Ruta da La). Os participantes reuníronse no punto de partida e, camiñando, gozaron dunha xornada de confraternización. En concreto, iniciaron o percorrido en Roncesvalles (Navarra); Irún (Euskadi); A Coruña, Ferrol e Fisterra (Galicia); Ponferrada (León); Sevilla, Málaga e Almería (Andalucía); Alacante (Comunidade Valenciana); Barcelona e Xirona (Cataluña) e Madrid.

Ao longo dos vindeiros 12 meses, os profesionais do banco, acompañados por familiares e amigos que desexen unirse á iniciativa, completarán todas as etapas dos camiños ata confluír o 25 de xullo de 2022 na súa chegada a Santiago de Compostela.

Con esta acción, Abanca quere contribuír a dar visibilidade á Ruta Xacobea, punto de encontro entre culturas desde hai séculos e eixe vertebrador de Europa e España de norte a sur e de leste a oeste, así como a difundir os valores que representa, como a convivencia pacífica, a hospitalidade, a solidariedade, o esforzo ou o desexo de mellorar. E máis sendo un ano Xacobeo. I. S.