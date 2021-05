Enésima polémica del alcalde de Vigo por la capitalidad de Santiago

Después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciase este fin de semana que le escribirá al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar que la ciudad olívica reciba del Gobierno gallego “el triple” de lo que le aporta a Santiago por su condición de capital autonómica, este lunes el presidente de los populares compostelanos, Borja Verea, señalaba que “hay políticos que se alimentan de inventar enemigos”, dado que “la relación entre Vigo y Santiago”, destacaba, “es muy especial”. “Hay lazos afectivos muy importantes y eso no va a cambiar a pesar de este tipo de declaraciones”, incidió ayer Verea Fraiz sobre las afirmaciones del alcalde de Vigo.

“En Santiago no tenemos esa necesidad de compararnos con otras ciudades, tenemos una personalidad única, diferente, y llevamos con mucha naturalidad saber que somos una ciudad única en el mundo”, señaló el presidente del PP de Santiago y diputado autonómico. Añadió que “son otros los que están obsesionados con inventarse enemigos, los que están obsesionados con compararse constantemente, no es nuestro estilo. No tenemos ese tipo de complejos”.

Verea afirmó que el “PP de Santiago va a defender siempre una financiación o compensación por la capitalidad justa, y la que la ciudad se merece, pero estas peticiones hay que hacerlas en el momento y contexto oportuno”. “No podemos olvidar que salimos de una crisis económica y estamos saliendo de una crisis sanitaria. Es cierto que se redujo la aportación de la capitalidad, del mismo modo que se redujeron todas las partidas al resto de sectores, pero año a año se está recuperando”, indicó el diputado popular, quien subrayó que “el compromiso es que año a año se mejore y estaremos vigilantes para que se siga haciendo”.

El presidente del PP de Santiago afirmó, en otro orden de cosas, que “es público y notorio que las obras que se están llevando a cabo en la ciudad”, que están transformando Santiago, “no son del ayuntamiento, no son del gobierno central, ni son de la diputación, son de la Xunta de Galicia”, insistiendo en que “está a la vista de todos el compromiso de la Xunta con la ciudad, a pesar de que no se haya incrementando la cuantía de la compensación por capitalidad.

“También nos gustaría saber la opinión del gobierno municipal” compostelano y de “su alcalde acerca de las declaraciones de sus compañeros de partido en las que cuestionan la financiación por el estatuto de capitalidad”, declaró Verea.

El pasado sábado, en un audio remitido a los medios, Abel Caballero señalaba que hará llegar a los grupos parlamentarios una petición para que aprueben una Proposición No de Ley (PNL) que blinde esta petición y que establezca que si Santiago recibe una cantidad, Vigo “tiene que recibir tres veces más”.

“Ser capital es un privilegio y no requiere una compensación. Es al revés, nosotros pagamos de nuestros impuestos los funcionarios y lo que recibe de ingresos la ciudad”, afirmó el alcalde la ciudad olívica.

“Si a Santiago le dan tres millones, a Vigo nueve; si a Santiago le dan cinco millones, a Vigo le tendrán que dar quince. Lonotificaré al presidente de la Xunta y a todos los grupos parlamentarios. A Vigo, lo que le corresponde”, concluía.