“Era urbanita y ahora soy ‘ruralita’: en O Cebreiro me he convertido en socorrista de peregrinos”

Todo el mundo en Santiago conoce al padre Francisco Castro Miramontes. Fray Paco, como le llaman cariñosamente, fue el gran impulsor del Hogar de Espiritualidad San Francisco de Asís para la acogida de peregrinos, y otras muchas iniciativas vinculadas al convento de San Francisco, del que fue guardián durante muchos años. También serán muchos los que le echan de menos en la ciudad del Apóstol. Y es que desde hace tres años y medio vive en la pequeña aldea de O Cebreiro, donde la Orden de los Frailes Menores cuenta con una pequeña comunidad que presta asistencia a los quince vecinos que habitan el lugar pero también a los miles de peregrinos que cada año pasan por este enclave del Camino de Santiago francés.

“Antes era urbanita y ahora soy ruralita”, bromea fray Paco en una entrevista concedida a EL CORREO, en la que desgrana su misión en la montaña lucense. “Aquí, en O Cebreiro, me he convertido en un socorrista de peregrinos. Y no es una metáfora. En más de una ocasión he tenido que salir a rescatar a algún peregrino atrapado en la nieve. Recuerdo a uno que ya estaba sufriendo una hipotermia; y también a una chica lesionada”, comenta, antes de recordar que O Cebreiro “es uno de los lugares emblemáticos del Camino francés”. Explica que “aquí vivimos unas quince personas habitualmente, pero en primavera y verano llegan a pernoctar más de cien peregrinos. Y mi trabajo consiste principalmente en brindarles una acogida. Desde que llegué y hasta que comenzó la pandemia, claro, he dado miles de abrazos”. El padre Castro Miramontes no tiene duda: “Esta es la aldea más universal de Galicia, un paraje único y autóctono, bañado por las sierras de Os Ancares y O Courel, un enclave maravilloso”.

Asegura que no hay palabras que describan el rostro de la inmensa mayoría de los caminantes cuando alcanzan este punto. “Llegan de una etapa de montaña muy dura y cuando alcanzan O Cebreiro lo consideran como una conquista; para ellos supone una gran satisfacción”, comenta el francisco, a la vez que añade que la misión de su comunidad, intregada en este momento por tres frailes que atienden el santuario de Santa María A Real y otras pequeñas iglesias de las inmediaciones, es ofrecerles una bienvenida. “Debido a la pandemia nos encontramos en una situación un tanto extraña, pero llegamos a tener la iglesia abierta hasta doce horas y media al día”, relata. El padre Castro indica que, además de la acogida, los frailes menores también se encargan de informar a los peregrinos sobre cuestiones relacionadas con la Ruta Jacobea y de ofrecer cobijo a aquellos que lleguen sin recursos. “Les pagamos la estancia en el albergue municipal y les damos alimento”.

Fray Paco se dice feliz en este enclave. “Siempre fui un enamorado del Camino de Santiago y aquí estoy feliz. Confieso que al principio me costó un poco adaptarme al medio, porque llegué en invierno y con esto lleno de nieve, pero ahora estoy muy contento”, comenta. En este sentido, apunta que su marcha de Compostela se debió a que “los franciscanos tenemos un cierto sentido de la itinerancia; y yo ya llevaba muchos años en Santiago. A mí el Camino siempre me marcó y la atención de peregrinos en el convento de San Francisco ya formaba parte de mi identidad. De ahí que en O Cebreiro me sienta muy a gusto”.

Señala que esta pequeña aldea le transmite un sentimiento muy especial. “Ahora tengo mentalidad completamente rural. El contacto con la naturaleza hace que aquí la acogida a los peregrinos sea muy distinta. La gran vía de Europa genera aquí un clima de convivencia muy pacífico”. Con esto, cree que por el momento no cambiará de destino. “Estoy en lo alto de la montaña, muy cerca del cielo, y también tenemos unos manantiales maravillosos, por lo que tengo todo lo necesario para sobrevivir”, concluye el fraile, miembro del selecto club de los Gallegos del Año, galardón que concede el Grupo Correo Gallego.