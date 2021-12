Escolares mostrarán sus obras de arte sobre el medio ambiente en Compostela

Santiago. El Medio Ambiente es el tema principal del XVII Certame de Arte Escolar Eugenio Granell, organizado por la entidad para “impulsar a creación plástica entre os escolares”, abierto a niños y niñas de entre 3 a 12 años, divididos en dos categorías, que además de poder ganar premios, verán sus obras expuestas en el Pazo de Bendaña, en una exposición que se inaugurará el próximo día 22 de diciembre, permaneciendo abierta al público hasta el día 16 de enero.

Tal y como señalan desde la organización, el jurado otorgará siete premios “por especialidade, nas categorías de Debuxo, Pintura, Colaxe, Escultura (construción) e Fotografía”, habiendo premios especiales del jurado y de público.

El tema principal será el Medio Ambiente en Compostela, y cada autor “poderá participar cunha obra de cada categoría, como máximo, e as súas dimensións non poderán ser superiores a 100 x 100 cm”, señalan desde la organización, recordando las bases del concurso.

Las obras deberán presentarse por el autor o la persona en la que delegue en la propia fundación, en la Praza do Toural, indicando que son para el XVI Certame de Arte Escolar Eugenio Granell, y tendrán que ir firmadas en el dorso y, en el caso de los niños y niñas de 3 a 5 años, especificando su edad. “Nun sobre pechado adherido á obra, figurarán o nome e apelidos do participante, idade, teléfono de contacto do centro de ensino ou persoal no caso dos participantes individuais, o título da obra (se procede), o colexio e o nome do profesor ou reponsable”.

“Ademáis, para facilitar a entrega, os profesores poden presentar de maneira conxunta os traballos do alumnado”, señalan desde la organización del certamen, aclarando que “só se abrirán os sobres das obras premiadas” y que “non se admitirán as obras protexidas con cristal”.

El plazo de admisión finalizará el 17 de diciembre, pudiendo entregarse las obras en horario de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que la entrega de premios se celebrará en la sede de la Fundación Granell el próximo día 22 de diciembre, en un acto a las 18.00 horas.

“O xurado, que estará formado polos membros que no seu día se designen, seleccionará as obras, que axustándose ás bases, considere apropiadas” señalan desde la Fundación Eugenio Granell, que lo califica facultado para “conceder os premios establecidos, e podendo declarar deserto calquera deles”, y animando a todos los escolares y profesores de los centros educativos compostelanos a animar a sus alumnos a presentarse a un certamen que goza de gran tradición en estas fechas.

Las obras premiadas pasarán a formar parte de los fondos del Área Didáctica de la Fundación Eugenio Granell, en el Pazo de Bendaña. t.m.