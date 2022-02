¿Está en peligro la visita del papa a Santiago por los casos de abusos?

En Santiago ayer no se daba crédito ante la noticia publicada por el digital eldiario.es, que asegura que el papa no visitará Compostela en 2022. “Francisco no vendrá a España este año. Según ha podido confirmar oficialmente elDiario.es, la opción de una visita papal a Compostela en agosto se ha desvanecido”, afirma con rotundidad el conocido periodista especializado en información religiosa Jesús Bastante.

Según esta publicación, que ayer ha generado sorpresa en diferentes sectores de la Iglesia española, Bergoglio habría decidido “declinar la invitación” a Compostela por varias razones. “En primer lugar, porque su intención inicial (una visita meramente pastoral, de tres horas de duración, para estar con los jóvenes) no sería factible: al menos habría de encontrarse con tres instituciones públicas: el rey, el presidente del Gobierno, y el presidente de la Xunta. La experiencia de su visita a Budapest (también planteada para cerrar el Congreso Eucarístico Internacional, pero que todos recordaron por su encuentro con Viktor Orbán) fue muy reveladora para la negativa a hacer lo propio en Santiago”, señala, apoyándose en fuentes vaticanas.

En segundo lugar, apunta, “la polarización política en España, que haría que el viaje papal fuera interpretado por los distintos sectores en clave partidista. En un momento en que las relaciones Iglesia-Gobierno se han intensificado a cuenta de las inmatriculaciones, el pago del IBI o la pederastia. Una visita de Francisco, sin duda, sería utilizada”.

También indica que “otra razón que ha llevado a la Secretaría de Estado a excluir a España de la agenda papal está en la cuestión de los abusos sexuales. En la Santa Sede –no en el papa Francisco, de acuerdo con estas fuentes– existe un temor fundado a que nuestro país se convierta “en un nuevo Chile”, y que las víctimas de abusos puedan sentirse ninguneadas en el caso de que Bergoglio visitara España y no se reuniera con ellas”.

NO CONSTA. Frente a estos argumentos, fuentes de total solvencia de la Iglesia compostelana señalaron ayer a EL CORREO que “en la Archidiócesis no consta nada parecido, ni sí (a día de hoy), ni no. Es desconcertante todo lo que se mezcla en esa información, o la afirmación de que el papa vendría por tres horas: ¿de dónde se saca ese supuesto programa de la visita? La Santa Sede siempre confirma los viajes del papa, pero nunca hace declaraciones oficiales sobre los que se descartan. Sepamos esperar, que todo tiene sus tiempos. Y estos, la Santa Sede los maneja con reconocida maestría”.

Otra fuente eclesiástica consultada ayer por esta Redacción señalaba que “todavía es demasiado pronto” para afirmar que el papa Francisco no vendrá a España en 2022 teniendo en cuenta que “la visita, de producirse, tendría lugar con toda probabilidad a partir del verano; por lo que de momento no estaríamos fuera de los plazos que maneja el Vaticano a la hora de programar y anunciar un viaje”.

VATICANISTA. Además de con estos dos informadores compostelanos, EL CORREO también contrastó ayer la información publicada por eldiario.es con una acreditada fuente vaticana, que señaló que “lo esencial es cierto: al papa le ha salido un viaje a finales de julio que obliga a retrasar el de Compostela”, que inicialmente se iba a producir con motivo de la Peregrinación Europea de Jóvenes, la primera semana de agosto. Este reconocido vaticanista indica que, “si bien es cierto que al programarse este viaje a finales de julio es poco probable que a comienzos de agosto se produzca otro a España, esto no quiere decir que el papa deje de peregrinar a Compostela antes de que concluya el Año Santo”. Sostiene que es muy posible que la Santa Sede, que respeta mucho siempre su estricto protocolo a la hora de pronunciarse, podría posponerlo para finales del verano”.

No obstante, este experto discrepa sobre los motivos a los que se refiere la publicación. Al respecto, indica que el papa nunca ha rehuido de los problemas graves de la Iglesia y que siempre ha dado la cara ante las situaciones más sensibles, como los supuestos casos de abusos. En cuanto a la situación política en España, no cree que sea otro escollo que lleve a la cancelación de la visita. Con esto, remarca que lo único claro en todo esto es que “el papa tiene ganas de peregrinar a Santiago lo antes posible”.