“Este goberno local despreza o valor dun vagón histórico”

“É un lugar de referencia e forma parte da memoria dos composteláns; por iso, moita xente non quere que o quiten”. Así valoró el presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Carlos Henrique Fernández Coto, la intención del alcalde de Santiago de retirar la locomotora y el vagón ubicados en la entrada de la estación de tren. “O temos que quitar de alí o antes posible porque está moi deteriorado e da unha imaxe lamentable, non pinta nada”, indicaba este miércoles Xosé Sánchez Bugallo. Una opinión que para nada comparte Fernández Coto, quien aboga por la rehabilitación de la locomotora y del vagón. “O máis barato e sensato sería gastar 300 euros en pintura e poñelo decente e intentar programar visitas coas escolas de Compostela. Este pertence ó depósito de ferrocarriles de Monforte e forma parte da memoria dos galegos”, incide el responsable de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia.

En esta misma línea se posiciona el grupo municipal popular, que lamenta “a falta de sensibilidade e a visión estética do alcalde, que o ten levado a condenar a permanencia dunha estrutura ferroviaria histórica na explanada da estación, chegando a afirmar que ofrece unha imaxe lamentable e non pinta nada”, afirman en el PP de Santiago.

Asimismo, indican que la idea de retirar la locomotora y el vagón contrasta con la actitud del propio grupo socialista “e mesmo da súa persoa no pasado, posto que o vagón foi rehabilitado no ano 1985, durante o primeiro goberno presidido por Xerardo Estévez con Sánchez Bugallo como xefe de gabinete”.

Para el portavoz popular, “resulta preocupante a visión estética do alcalde que condena unha locomotora e un vagón históricos e integrados no medio ferroviario, mentres defende e mantén o gasto de centos de miles de euros nunha estrutura extravagante e allea a súa contorna como é o adefesio da Casa da Xuventude”.

“Sánchez Bugallo volve a desprezar o valor histórico dun elemento ferroviario como fixera no seu día cando propugnaba o derrubo da antiga estación e da marquesiña, incorporadas hoxe no proxecto da intermodal”, afirmó ayer Alejandro Sánchez-Brunete.

“O que procedería sería que o goberno local se preocupara da conservación e mantemento desta infraestrutura, como fixo no pasado, colaborando coa Asociación Compostelá de Amigos do Ferrocarril que ten alí a súa sede, para a súa posta en valor”, defienden desde el PP, que también apuesta por su rehabilitación.

Destaca, además, que su interior “alberga unha sala de reunións, biblioteca, oficinas, unha singular maqueta ferroviaria e unha cabina que simula o cadro de mandos dunha vella locomotora e podería empregarse para distintas actividades escolares, culturais e mesmo turísticas”.