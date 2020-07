Explota al final la ‘bomba’ que dejó activada Noriega con la Escola de Música

Santiago. El secretario comarcal de CIG-Ensino, Rubén F. Monteagudo, calificó ayer de “insostenible” la situación en la que se encuentra la Escola Municipal de Música, cuyos 21 trabajadores llevan ya cuatro años a la espera de conseguir una estabilidad laboral que se extendería también al proyecto docente.

Las críticas las extendió también a la falta de respuesta por parte del gobierno local, que se había comprometido a presentar los pliegos antes del treinta de junio pasado, pero de los que no hay noticias todavía. “Tememos que este mutismo poida obedecer a que a licitación non se vai realizar ata o mes de setembro con total seguridade co prexuízo evidente para o alumnado dun cambio de proxecto educativo e mesmo do persoal laboral se non se subrogase ao mesmo”.

Para complicar la situación, otro de los problemas a los que aludió es a la falta de liquidez, que había provocado el impago de alguna nómina. Según explicaron ayer fuentes del gobierno local, ya se ha procedido al pago de algunas facturas pendientes, y se espera liquidar el resto en los próximos días.

El representante sindical explicó que esperan que en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno que tendrá lugar hoy el alcalde ofrezca alguna explicación de cómo está la situación, ya que en caso contrario, a partir de la próxima semana tienen previsto iniciar movilizaciones, tal y como hicieran ya durante el pasado mandato municipal, hasta que se ofrezca una solución adecuada a la situación del centro.