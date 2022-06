“Expongo mi día a día con amigos o en el trabajo, todo con naturalidad”

Zoe García es una publicista y periodista compostelana que se ha convertido en una abanderada de la capital gallega desde @conzdezoe. En el perfil de la influencer, que cuenta con más de 50.000 seguidores en Instagram, se pueden encontrar cosas de todo tipo: desde playas y lugares preciosos de toda Galicia a lo mejor de la gastronomía que ofrecen los grandes restaurantes y bares de la zona. Todo ello siempre acompañado de su otra gran pasión, la moda.

¿Cómo te describirías personalmente?

Soy una apasionada de la moda y de la comunicación, como se puede ver en mis redes. También me considero una persona muy constante, pero no sólo en el trabajo. Por ejemplo, lo que hago en Instagram, pese a ser más bien un hobbie, lo tengo muy cuidado.

Y en tu cuenta @conzdezoe, ¿con qué contenido se encuentran tus seguidores?

Si tuviese que ponerle una etiqueta, sería lifestyle. No subo un contenido determinado, sino lo que voy haciendo durante el día. Cosas del trabajo, momentos con amigos, planes que ellos mismos me sugieren... Es lo que más suele gustar, que todo se comparte con naturalidad. Lo que ve un seguidor es una vida normal, sin filtros.

¿Cuál es el origen de esta cuenta? ¿Cuándo y cómo surgió?

Empecé en redes compartiendo un perfil con mis amigas, en el que todas subíamos contenido. Cuando llegó la pandemia, no sabíamos si duraría una semana, dos, o meses, así que decidí aventurarme y probar en solitario con @conzdezoe. Sería por marzo o abril del 2020... y hasta el momento creo que me ha ido muy bien.

El verano ya está aquí. ¿Qué planes tienes para los próximos meses?

Como decía, lo viviré con naturalidad, como cualquier persona. Haré más planes con mis amigos, puede que algún viaje, y espero asistir a varios festivales. Nos encantan y, además de tener ganas de ir, tengo la suerte de conocer a varios artistas, así que la música estará muy presente próximamente.

Y hablando de festivales, ¿Qué te pareció O Son do Camiño?

Lo disfruté muchísimo. Me parece un auténtico planazo para todos los que somos de Santiago y alrededores, aunque atrae a gente de todas partes. En el concierto de Dani Martín fue espectacular, me lo pasé genial.

Siendo en tu ciudad tendrías seguidores entre el público. ¿Te pidieron muchas fotos?

Todavía no he llegado a ese punto (entre risas). Alguna vez sí que te paran, te hablan, o escuchas de fondo los cuchicheos de la gente que te mira, especialmente en estos eventos que concentran tanta gente y más en Compostela, pero no es para nada lo habitual. Hago mi vida en Santiago como la he hecho siempre.

Ahora las redes sociales son muy interactivas. ¿Qué suelen decirte en los comentarios?

Lo que más me encuentro son comentarios positivos sobre la naturalidad del contenido. “Qué bonito es ver relaciones sanas”, “qué suerte tener círculos de amistad que no son tóxicos”, “parece que os complementáis todos muy bien” refiriéndose a mis amigos y compañeros... Son los mensajes que más me llegan habitualmente y para mí es algo muy importante. Creo realmente que estoy en círculos sanos, en los que todos estamos muy cómodos, nos llevamos bien y nos completamos mutuamente, y es lo que transmito y comparto diariamente.

Tener algo así es muy valioso, por eso veo @conzdezoe como una especie de cuenta comunitaria, en la que no sólo estoy yo, sino la gente que me rodea, las cosas que hago con ellos, los planes que organizamos juntos, etc.

Para finalizar, ¿entre tus planes de futuro incluyes continuar con esta actividad en redes sociales?

El mundo de las redes avanza muy rápido y es imposible saber qué será de Instagram en unos años, así que es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, por ahora estoy contenta con lo que estoy haciendo y mientras nada cambie mi idea es continuar compartiendo mis cosas como lo he hecho hasta ahora. En el futuro, también me gustaría ligar @conzdezoe a algún otro proyecto.