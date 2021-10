Exposición de Miguel Marina en la Sala Nordés

ARTE. La galería Nordés acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la inauguración de la exposición Todo pesa de Miguel Marina. Pilar Soler Montes explica que en ocasiones “los pintores esconden las cosas, las ocultan de la vista. Desafían la mirada para que esta se vuelva activa y circule por el cuadro. Es un ejercicio fácil, solo hay que dejarse llevar por la superficie de la tela como si esta estuviera hecha de aire”. Así, la tela de los cuadros que muestra Miguel Marina “casi no tiene nada sobre ella en un gesto de cruda honestidad, de manera que no haya distracciones y podamos descubrir el leve rastro del instante en el que el pincel manchado de aceite y trementina se posa sobre la tela”. Añade que “esta sutileza me recuerda a ese encanto mudo que Delacroix atribuía a la pintura y del que decía que su fuerza aumentaba cada vez que se le dirigía la mirada, porque al contrario que la palabra que viene a buscarnos, a la pintura hay que ir hacia ella”. Sostiene que “ir en busca de la pintura es una propuesta fascinante para detenerse en esta exposición, pero si es pigmento lo que buscamos solo lo vamos a encontrar en uno de los cuadros, el que se titula Todo lo que es, que precisamente hace aparecer por contraste todo lo que también son las demás pinturas”. Con esta exposición el autor da continuidad al trabajo desarrollado en los papeles-manteles pintados en 2017-2018 durante su estancia en La Real Academia de España en Roma. Para recalcar su posicionamiento en la manera de entender la pintura desde la necesidad de seguir pintando. Una invitación al abandono en ese aparecer de relaciones y formas azarosas para llegar a lo que George Duthuit llamo la “atención flotante”. ECG