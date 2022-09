Fernando Ponte es ya miembro de la Real Academia de Medicina

La sede de la Real Academia de Medicina de Galicia acogió ayer la Solemne sesión pública de recepción, como académico numerario del Sillón de Historia de la Medicina, del electo dr. Fernando Julio Ponte Hernando. Participaron en el acto Alberto Juffé Stein, secretario general que dio lectura del acta de elección; el propio Fernando Ponte, que pronunció el discurso de recepción, titulado: Pensamiento médico y humanístico de Domingo García Sabell; Jorge Teijeiro Vidal, académico numerario de Radiología, que contestó al discurso en nombre de la Regia Corporación; y Francisco Martelo Villar, presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, que realizó la salutación al nuevo académico.

Durante su discurso, Fernando Ponte expuso varias citas notables de García Sabell, entre las que podríamos destacar la siguiente: “Si a un enfermo castellano se le pregunta ¿qué le pasa? dirá: ‘me duele el estómago, y me duele después de comer, y me duele más si tomo picantes’. Si lo mismo se lo preguntamos a un enfermo gallego, este nos va a decir: “Pues es como si me doliera el estómago, porque lo que pasa es que la comida no cuece en el estómago, y al no cocer parece que yo siento’. Es decir, que en vez de dar de entrada el síntoma real, da una interpretación del síntoma... Esto es muy importante, porque muchas veces cuando se trata de enfermos no orgánicos, con gran componente psicosomático, lo que esos enfermos buscan en el médico es más bien que les confirme su teoría”.