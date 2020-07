Fiestas del Apóstol con cita previa

Serán unas fiestas excepcionales para unas circunstancias excepcionales, anunció ayer el concejal delegado, Gonzalo Muíños. Por ello, a partir de las 12.00 horas de este lunes y a través de la web www.reservas.gal habrá que solicitar plaza previa para asistir a los espectáculos programados, porque la seguridad será lo primero y los accesos estarán estrictamente controlados y limitados.

Las actividades se desarrollarán entre los días 17 y 31 de julio, y los principales escenarios serán, además del Obraodoiro, donde tendrá lugar la lectura del pregón, la plaza de A Quintana, que reducirá su habitual aforo a un máximo de cuatrocientas personas, y el parque de Galeras, donde solo se permitirán a entre 180 y 200, de ahí que sea necesario reservar.

Por lo que se refiere al pregón, también tendrá un carácter excepcional, ya que correrá a cargo del periodista Luis Pardo, pero con presencia de todos los implicados en la lucha contra la covid-19, desde sanitarios hasta fuerzas de seguridad y voluntarios, y por supuesto, pacientes curados, ya que se pretende que el acto se convierta en un homenaje a todas las víctimas y a quienes echaron una mano.

Otro de los cambios afectará a los cabezudos y gigantes, ya que aunque habrá pasacalles con música, no se celebrará desfile para evitar aglomeraciones, y solo se exhibirán en el escenario de A Quintana. También habrá los anunciados espectáculos pirotécnicos que se repartirán por toda la ciudad para evitar que se formen grupos de personas.

En cuanto al programa en sí, se busca el doble objetivo de animar a la población y dinamizar la actividad económica, especialmente pensando en el sector cultural, que tanto ha sufrido la crisis por la imposibilidad de actuar. Por A Quintana, con las limitaciones ya citadas, pasarán artistas como Nakany Kanté (jornada inaugural), Aretha Soul Divas & The Silverbacks (sábado 18), Broken Peach (domingo 19), A Banda da Loba (martes 21), TéCanela (miércoles 22), Najla Shami (jueves 23), Gaizka Project (viernes 24), Xacobe Martínez Antelo Trío (lunes 27), Nastasia Zürcher (martes 28), Germán Díaz & Benxamín Otero (miércoles 29) o Ortiga (viernes 31).

parques. Este mismo espacio también acogerá tres jornadas dedicadas a la música y bailes tradicionales, Do blues ao alalá, que tendrá lugar el lunes 20; las Xornadas de Folclore Galego, el día 25, y el TradFest, el domingo 26. Asimismo, también tendrá lugar aquí, el día 30, el concierto de la Real Filharmonía, con un programa que estará dedicado a Beethoven.

Conciertos, pero también espectáculos de humor y otros pensados para las familias se desarrollarán en el parque de Galeras, donde estarán, entre otros, A Banda de Nash, Mad Martin Trío, Lou Reyes & The Rockin Corsarios, el espectáculo familiar Pirilampo, Teatro del Andamio, el monologuista Oswaldo Digón, Colt 45, Andhrea & The Black Cats, Escuchando Elefantes, Agoraphobia, Uxía Lambona o Na Casa, de Caramuxo Teatro, el monólogo de Pablo Meixe & Danny Boy Ribera, Triska o The New Raemon.

Otras dos zonas verdes también acogerán espectáculos de danza o performances, como Bonaval, donde estarán Antía Muíño, 16 mm, Thesaurus, Marcelo Dobode, MounQup o Ukestra do Medio.

Por su parte, la Alameda, que no contará con la tradicional de feria de atracciones, se dedicará a espectáculos para toda la familia, especialmente circo. Por último, en el parque Eugenio Granell se ofrecerá un ciclo de cine al aire libre.

El programa se completará con otras citas ya tradicionales, como el Día do Traxe Galego, el tradicional torneo de Chave, o el concierto de la Banda Municipal. En todos ellos, destacó el concejal, se extremarán las precauciones para garantizar la seguridad y evitar cualquier tipo de rebrote de la pandemia. “Haberá propostas para todos os públicos, idades e gustos”, señaló.