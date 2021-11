García Iglesias ampliará su estudio jacobeo a 60 catedrales españolas

Un estudio sobre las posibles referencias artísticas a Santiago el Mayor y el fenómeno de las peregrinaciones en sesenta catedrales españolas anteriores a 1850. Ese es el reto que se ha marcado el profesor José Manuel García Iglesias, catedrático de Historia del Arte de la USC, para el ambicioso proyecto de investigación que tiene entre manos. “Aunque la pandemia me obligó a hacer un parón, ya he visto unas cuarenta”, señalaba ayer en conversación con EL CORREO GALLEGO, en el contexto de la presentación de su último libro, Galicia. As súas catedrais e Santiago o Maior. “En este tomo recojo el caso de las cinco seos gallegas y su fuerte vinculación con los diferentes caminos de Santiago y con la figura del Apóstol”, explicó el historiador en el acto que tuvo lugar en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, al que asistieron unas ciento cincuenta personas. Entre las autoridades participantes se encontraban el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; el rector magnífico de la USC, Antonio López; o el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio. Asimismo, también asistió el editor de Lúdica 7, Alfonso Freire.

“La de Lugo se sitúa a medio trecho entre los caminos Primitivo y Francés, formando ambos parte de su territorio en el solar gallego. La de Ourense es paso obligado en la Vía de la Plata; la de Mondoñedo, en el de Invierno y la de Tui, en el Portugués”, explicó el profesor García Iglesias, al tiempo que añadió que al Zebedeo “lo encontraremos representado de muy variadas formas. Como Apóstol aparece en diversas escenas de los Evangelios, siempre cercano a Jesús: la Transfiguración, el Lavatorio, la Santa Cena, la Oración en el Huerto, la Ascensión... También en el tema de Pentecostés y, por supuesto, su martirio, recogido en los Hechos de los Apóstoles. Además se le muestra como peregrino y como caballero, de muy variadas formas. Su vinculación, por otra parte, con la Virgen María, en apariciones tales como las narradas en Zaragoza y Granada son también objeto de tratamiento artístico”, sostuvo.

En su intervención, el autor de la obra, integrada por varios artículos que publicó el pasado verano en el Dominical de EL CORREO, fue degranando los elementos artísticos relacionados con el culto jacobeo que custodian o forman parte de cada una de las catedrales gallegas; todo ello antes de rematar con una elocuente reflexión sobre el significado de la concha de vieira.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, puso de manifiesto la importancia estratégica de estos templos en la política patrimonial y cultural de la Xunta de Galicia. Y confirmó que la obra presentada es el primer volumen de una colección que explorará el fenómeno artístico del fenómeno jacobeo a lo largo de toda la Península.

Durante el acto, el representante de la Xunta se refirió a la apuesta del Gobierno autonómico por blindar la conservación de estos templos a través del Plan Catedrales, la hoja de ruta en marcha con diversas actuaciones hasta 2027, que, como expresó, supone un paso decisivo para garantizar que las futuras generaciones “aprecien su riqueza arquitectónica y espiritual”.

Para el titular de Cultura, las seos representan “la huella de siglos de tradición artística, intelectual y espiritual, testigo de nuestra historia a través del tiempo”. Por eso el Gobierno autonómico cuenta con una hoja de ruta con una inversión próxima a los 40 millones de euros y planes a corto y medio plazo para actuar en las diferentes basílicas con la colaboración de las diócesis y cabildos catedralicios.

Román Rodríguez se refirió a la riqueza patrimonial de Galicia gracias, en buena medida, a bienes como las catedrales que son objeto de “devoción e intriga para estudiosos de todos los campos, desde historiadores hasta teólogos”. En este sentido, destacó el trabajo realizado por José Manuel García Iglesias con esta nueva publicación que “no es una investigación más”. Así, destacó la “rica y contundente documentación” llevada a cabo por el autor, que es capaz de “reflexionar sobre cómo la sociedad civil y eclesiástica convergen en la construcción de cada templo y vincula la complejidad arquitectónica de nuestras catedrales en la influencia decisiva del Camino de Santiago como renovador estético y social”.