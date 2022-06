Goretti Sanmartín repetirá como la candidata del BNG

Mientras comienza la cuenta atrás para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, poco a poco se van conociendo las caras visibles que liderarán las distintas formaciones políticas en Santiago. Con la confirmación, extraoficial, de Borja Verea como candidato del Partido Popular, ayer se anunció la de Goretti Sanmartín por parte del Bloque Nacionalista Galego (BNG).

La actual portavoz del grupo en Santiago repetirá al frente del partido nacionalista en Compostela con el objetivo de conseguir “un resultado histórico” y para “liderar o goberno da capital do país”.

Sanmartín, que ya encabezó la candidatura del Bloque en 2019 logrando dos concejales, remarcó que, desde ya, empezará una campaña “con paixón” y que pedirá a todo el mundo “que teña o corazón en Compostela se achegue ao BNG”, según trasladó en un acto en el que estuvo respaldada por la líder del partido, Ana Pontón, y por varios integrantes del grupo municipal.

La aspirante al gobierno local se ha comprometido a anteponer a la ciudad por encima de cualquier otra cuestión porque en la capital gallega “fai falla un goberno que plante cara ás outras administracións e defenda Santiago por enriba de todo”. Por iso, da “o paso á fronte” e está “disposta a dalo todo” para alcanzar un resultado para el BNG que permita hacerse con la alcaldía de la ciudad. “Coa cantidade de recursos que ten Compostela, ben xestionados, con intelixencia e eficacia, darán para conseguir un xiro de 180 graos e situala na vangarda”, apuntó.

Hasta el momento, Goretti señaló que todavía no decidió qué personas la acompañarán en su candidatura, ya que lo decidirá la propia organización, aunque, reiteró, “hai moita xente con capacidade que leva tempo traballando no partido a nivel municipal”.

Por su parte, Pontón ha mostrado su confianza en la candidata nacionalista, poniendo en valor sus cualidades y destacando su capacidad para liderar un cambio necesario, puesto que Santiago es “unha cidade en parálise e na que demasiadas cousas funcionan mal”, destacó.

“É a alcaldesa que precisa Santiago para que a cidade volva recuperar pulso perdido. O BNG, co liderado de Sanmartín, é a alternativa ao goberno da rutina, cun proxecto transformador para a capital de Galicia”, afirmó.

A mayores, Pontón mostró su satisfacción por poder contar con Sanmartín una vez más, a la vez que reiteró que los nacionalistas están “centrados na preparación das próximas municipais”, una cita que afrontan “con toda a ambición”, teniendo en cuenta que los concellos ya gobernados por el BNG son “un exemplo no que mirarnos”. No obstante, manifestó que no existe “présa” para presentar candidatos, ya que lo importante son los proyectos, por lo que no hay una fecha límite para designarlos.