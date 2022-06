Gran final para O Son do Camiño

O Son do Camiño se despidió ayer hasta el 2023 con un gran ambiente en el Monte do Gozo. Aunque a algunos festivaleros les hizo mella el cansancio tras bailar y saltar durante las dos primeras jornadas, a medida que avanzaba la tarde muchos fueron recuperando las energías y volvieron al recinto con las pilas cargadas.

Pese al buen tiempo con el que empezaron los conciertos, parece que algunos se encontraban muy bien en el camping, quizá por el cansancio acumulado, o por el temor a las precipitaciones, cuya amenaza se había anunciado durante toda la semana para el día de ayer. Así, las primeras actuaciones de la jornada, protagonizadas por Miss Cafeína, Triángulo de Amor Bizarro o Rayden, gozaron de gran ambiente frente al escenario pero con un público algo menos numeroso de lo habitual. Probablemente, porque muchos festivaleros decidieron reservarse para difrutar al máximo de los cabezas de cartel que actuarían por la noche. Poco antes de las 21.00 horas, las largas filas de personas volvieron a formarse frente a la entrada al recinto, y poco después Dani Martín ofreció otro gran concierto desde el escenario Xacobeo, ante un Monte do Gozo a rebosar. Tras esto, muchos se desplazaron al escenario Estrella Galicia para ver a Rigoberta Bandini, que contó con una audiencia entre la que seguro que encontraríamos a muchos “eurofans”.

Entrada la noche, Jason Derulo, uno de los artistas internacionales más llamativos de esta tercera edición, brindó un gran espectáculo durante el cual se mantuvo abarrotado el recinto. Otra artista internacional, en este caso procedente de Argentina, hizo bailar a los asistentes tras el show de Derulo. Se trataba de Nathy Peluso, también desde el escenario Estrella Galicia. Tiësto ofreció la última sesión de música electrónica del festival, y Carolina Durante puso la guinda al mismo, siendo la última actuación del sábado.

Una vez finalizada, el Monte do Gozo fue vaciándose lentamente y los festivaleros se dirigieron a las zonas de acampada, donde siguieron con la fiesta hasta altas horas de la madrugada, sabiendo que era la última noche que pasarían en las tiendas de campaña. Hoy abandonarán poco a poco un Monte do Gozo que despide O Son do Camiño hasta el año que viene, pero que en cuestión de semanas volverá a vibrar con el concierto de Imagine Dragons, programado para el 11 de julio, y al que acudirán con total seguridad muchos de los asistentes al festival recién finalizado. Mientras tanto, tendrán que conformarse con recordar los grandes momentos que han vivido durante estas tres jornadas mágicas.