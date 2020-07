Han llegado para quedarse: los Fuegos ‘múltiples’ volverán en 2021

Si echamos la vista atrás, en el mes de enero, el Concello ya avanzaba que este año las fiestas del Apóstol tendrían un cambio nunca visto durante los 450 años anteriores: los Fuegos de la noche del 24 se marchaban del Obradoiro por razones de seguridad y de respeto al patrimonio, con las obras de la Catedral en marcha. En ese momento, se barajaron ubicaciones como la Alameda o Belvís para trasladar el espectáculo pirotécnico. Sin embargo, esa búsqueda se multiplicó con la llegada de la pandemia sanitaria y la obligación obvia de evitar las aglomeraciones.

El Ayuntamiento no ha querido renunciar a las fiestas que, junto a la Ascensión, protagonizan el calendario de eventos en la ciudad. La solución escogida de lanzar los Fuegos desde varios puntos, ocho inicialmente, ha convencido a las personas que los presenciaron desde zonas como la Alameda o la Ciudad de la Cultura, y también al Concello. Ayer, el alcalde, hizo valoración del espectáculo pirotécnico, y una de sus frases resume su postura: “estamos tendo as festas máis participativas de toda a historia moderna en Santiago”. Xosé Sánchez Bugallo habla de balance muy positivo pese a que la organización del evento del 24 se hizo de forma apresurada: “o ano que vén esperamos non ter que agardar ata maio para cerrar as contratacións”. Y, precisamente, pensando ya en ese 2021, Año Xacobeo, Bugallo ha adelantado que el sistema de trasladar los Fuegos a varios rincones de la ciudad ha convencido. Lo que queda por ver es el dónde.

El incendio del viernes ha abierto el debate sobre la conveniencia de realizar un espectáculo pirotécnico en zonas verdes. En este sentido, el alcalde asegura que puntos como el Gaiás, Fontiñas o la Almáciga funcionaron muy bien, y que se intentará que los Fuegos no se alejen del casco urbano. Sin embargo, reconoce que existen opiniones diversas: “a Guardia Civil recomenda que se evite acercarse ás casas, e Medio Rural pide que nos afastemos do medio rural. Revisaremos o que podemos facer. A imaxe dun anel de cores ao redor da cidade é moi boa”. En este sentido, el alcalde ya avanza que se intentará que los Fuegos se lanzan desde cinco o seis puntos, eso sí, primando la seguridad.

SOBRE EL INCENDIO EN EL RESTOLLAL. Sobre el incendio que se produjo detrás del parque Eugenio Granell tras los Fuegos, el Concello confirmaba el fin de semana que el origen estuvo en restos de la pirotecnia que cayeron sobre la maleza. Ayer el alcalde quiso destacar que esa zona prendió “como consecuencia da falta de limpeza das fincas. O que ardeu foron fiunchos, algunha xesta e silveiras, que estaban sen recortar dende varios anos atrás e cun nivel de seca importante”. Al mismo tiempo, Bugallo ha agradecido la rapidez de actuación de los efectivos de emergencias.

Bugallo también confirmó que se mantienen los fuegos pequeños que el día 31 habrá en el Campus Vida. Y quiso destacar que, pese a todas las dificultades y la merma del turismo, el Concello está satisfecho por “ver a tanta xente de Santiago nos Fuegos, concertos... Hai moitos anos que tanta xente de Santiago desfrutaba dos fogos”.