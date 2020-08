Impulso al turismo marítimo ante el próximo Año Santo

Desde el 14 de agosto, un grupo de ‘peregrinos marinos’ navegan desde Hondarribia con el objetivo de llegar mañana a Compostela. Hoy realizan la última etapa por mar, desde Pobra do Caramiñal a Vilagarcía. Anteriormente, recibieron la visita de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que acompañó a los navegantes en su penúltima travesía, entre Muros y Pobra.

La conselleira aprovechó para resaltar el valor de la náutica-recreativa en Galicia, e hizo hincapié en que se seguirá trabajando para que se reactive este sector en medio de un momento general de desconfianza por la crisis provocada por el coronavirus.

Así, acompañada de la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, Quintana embarcó en el puerto de Muros en una de las embarcaciones de Sail the Way, y aprovechó para felicitar a la organización por conseguir realizar un año más este evento en medio de las exigencias que requiere la situación sanitaria. La conselleira agradeció a los organizadores, North Marinas, “su trabajo continuo para impulsar los tránsitos de la náutica-recreativa y para que la costa gallega continúe siendo un polo de atracción turística”.

Uno de los aspectos que quiso destacar es el papel cutural, religioso y turístico que tiene la unión del Camino con la náutica para muchos pueblos de Galicia, como los que han protagonizado las travesías realizadas por los peregrinos de Sail the Way. Con este objetivo en mente, la Xunta, a través de Portos de Galicia, está trabajando con las diferentes asociaciones naúticas de la comunidad, así como con aquellas de ámbito nacional. El objetivo es impulsar actividades como la de North Marinas, que tienen un impacto económico relevante para todo el sector portuario, especialmente para los pueblos en las que existen instalaciones relacionadas con la náutica-recreativa.

PEREGRINOS POR MAR. ¿Qué hay que hacer para acercarse a Galicia por mar, aunque se finalice la ruta a pie? Para obtener la ansiada Compostela, es imprescindible haber realizado mínimo 100 millas náuticas. A ese recorrido hay que sumar el kilometraje entre Padrón y Compostela. En este momento, la única ruta a vela que cuenta con la aprobación del Arzobispado es la de Sail the Way, o Navega el Camino. Así, hay una red de puertos en los que se pueden sellar las credenciales: La Rochelle, Hondarribia, San Sebastián, Orio (Guipúzcoa), Getaria (Guipúzcoa), Mutriku (Guipúzcoa), Getxo (Vizcaya), Santurzi (Vizcaya), Bermeo (Vizcaya), Laredo, Santander, Lastres, Gijón, Viveiro, A Coruña, Muxía, Muros y A Pobra do Caramiñal.

En esta ocasión, la quinta edición de esta travesía, el número de embarcaciones se ha reducido a la mitad por la situación sanitaria, hasta 12.