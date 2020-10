Investigación en el ‘café’ de Torrente donde se abortó un jolgorio en la madrugada

“Entra y descúbrenos”. Es el lema que reza en la puerta del establecimiento hostelero ubicado en la rúa de Torrente, parroquia de Conxo, que fue sancionado en la madrugada de este domingo después de que agentes de la Policía Local de Santiago interceptasen en su interior, al filo de las 02.45 horas, a diez personas sin mascarilla, consumiendo bebidas alcohólicas y fumando, como se desprenden del atestado policial al que tuvo acceso este periódico.

Fueron los vecinos quienes alertaron a los agentes municipales de la fiesta que se estaba celebrando en el local a puerta cerrada a altas horas de la madrugada y que les impedía dormir. Hasta este punto se desplazaron dos patrullas que se encontraron con un jolgorio que incumplía en todos los aspectos las restricciones impuestas para frenar la expansión del covid-19; y cinco de los asistentes no dudaron en escapar por la puerta de atrás, echándose a correr por una zona de fincas, según los testigos, que aseguraron que alguno de los huidos llegó a caer en el río Sar.

Pero la noticia que ayer publicó en exclusiva EL CORREO se convirtió, además, en la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos residentes del entorno, que no dudaron en dar la cara ante los medios de comunicación para denunciar la actividad que se desarrolla en este local con licencia de café-bar.

Situado en plena entrada del Camino de Santiago portugués en la ciudad, el bar Paraíso se ha convertido en un “infierno” para no pocos vecinos de la zona que no se explican por qué este local “todavía no se ha precintado, cuando es evidente que incumple la licencia”. Al respecto, señalan que no es extraña la presencia policial en la zona, en muchos casos después de recibir llamadas de alerta por ruidos o actitudes poco cívicas de sus clientes en las inmediaciones del establecimiento.

En este sentido, el Concello de Santiago confirmó ayer a este periódico que el Paraíso se encuentra en el punto de mira del departamento de Disciplina Urbanística por supuesto incumplimiento de su licencia de actividad, de café-bar. Lo cierto es que tanto Urbanismo como Seguridade siguen de cerca la actividad del café bar, sobre todo después de las repetidas quejas de los residentes de Torrente, que aseguran que incumple su permiso de apertura al tratarse en realidad de un “local de alterne”.

En realidad lo que el Concello trata de averiguar es si, como aseguran algunos testigos, el establecimiento “cuenta con un espacio de tapadillo en la parte inferior donde se prestarían servicios que no están contemplados en la licencia”. El vecindario señala que como consecuencia de esta supuesta actividad se ha generado “un clima muy desagradable en una zona por la que entran en la ciudad miles de peregrinos cada año”.

Por eso exigen que el pazo de Raxoi revise la licencia del establecimiento y su correcto cumplimiento, “sobre todo en un momento en el que se está tratando de poner en valor este entorno a través del proyecto de humanización que impulsa la administración autonómica en Conxo”.

El horario que consta en la puerta del Paraíso es diurno, de 10.00 a 22.00 horas, por la semana, aunque en el barrio aseguran que muchas veces la actividad se alarga durante horas hasta bien entrada la noche, con la puerta cerrada. Después del incidente de la madrugada de este domingo, que se saldó con el resultado de cinco personas identificadas y propuestas para sanción, el local abrió sus puertas de nuevo el propio domingo y también en la jornada de ayer.