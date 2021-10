La actriz Sara Escudero y su perra cuentan su ‘caNino’ de Santiago

Actriz, cómica, presentadora y productora, Sara Escudero se dio a conocer en programas como Paramount Comedy, El club de la comedia, La Hora de José Mota o Zapeando. Además de protagonizar ingeniosos monólogos, también ha escrito algunos libros como No estás a la altura, Clericó o En ocasiones veo frikis.

El último, El caNino de Santiago, que se presentará el 13 en Mondoñedo y el 15 en la capital gallega, recoge una doble aventura, la de la primera peregrinación que hicieron juntas Sara y su perra Nala, y la de su propio camino vital juntas.

Un proyecto que surge tras recorrer ambas en 2016 la Ruta Xacobea y ver el interés que despertaba en sus redes. Fue entonces cuando Sara decidió compartir la experiencia de aquel primer viaje de chicas. “Muchos me decían que no podían hacerlo por diferentes motivos, pero que de alguna forma sentían que lo estaban haciendo con nosotras, así que se me ocurrió plasmar el viaje en un libro”.

Y añade que “el título recuerdo perfectamente que se me ocurrió saliendo de sellar la credencial y de tomarnos algo en un bar de Morgade”.

Nala, de quien dice “fue y será siempre mi álter ego de cuatro patas”, llegó a la vida de Sara en 2007 y aunque la actriz siempre había querido hacer el Camino con ella, “porque era algo que intuía que me iba a gustar”, no pudo hacerlo por motivos profesionales hasta hace 5 años. La experiencia “maravillosa” la califica “como un regalo de la vida. Todo el mundo debería poder hacerlo al menos una vez”.

“Es vivir el día a día centrándote solo en eso, en avanzarlo, en vivirlo, en estar”, afirma la actriz, que recuerda que “hacer un Camino de Santiago las dos fue magia”.

Sobre las ventajas e inconvenientes, Sara tiene claro que “si vives con perros tu vida va con ellos y la suya contigo, así que... no te lo planteas de otra forma. Yo no concibo la vida sin ellos”, aunque reconoce que “hay bastantes dificultades, no por los animales en sí o por ir con ellos, eso es cero problema, pero aún hay muchos sitios que no los admiten, no solo en el Camino, sino en general. Todavía nos queda mucho por avanzar en este tema en España”.

Para quienes decidan hacer la Ruta con perro, ella les recomienda “aplicar sentido común”, porque aunque parezca una simpleza, lo primero es saber si están acostumbrados a hacer mucho ejercicio para no tener problemas y disfrutar de la experiencia.

“Si son perros que no hacen muchos kilómetros al día en su vida cotidiana deben entrenarles antes, y si ya están acostumbrados, una buena comida en cada parada, bien de agua cuando la pidan y un buen masajito en las almohadillas y cuerpo al acabar cada etapa es suficiente”.

Para el libro, editado por Fun Readers, la comunicadora contó con la colaboración del ilustrador Pedro Fernández. “Él ilustra la parte en la que se narra la experiencia del Camino en la voz de Nala”, explica Sara, que se encarga de relatar en primera persona su experiencia personal de convivencia diaria con su perra, ilustrada con fotografías de su álbum personal.

Una fórmula que responde al propio planteamiento de la autora, convencida de que “el Camino es una metáfora de la vida. Quien lo hace lo siente. Y El caNino de Santiago pretende ampliar también esa metáfora a tu camino de vida con tus perros”.

Escudero destaca además la “fantástica” colaboración con el ilustrador. “Pedro es maravilloso. Nos conocemos desde hace años y somos amigos personales, así que imaginad la alegría y la emoción de hacer mi proyecto más personal con alguien a quien admiro y quiero”.

PARA TODOS. Dirigido “a todos los públicos, porque los más pequeños se quedarán con unas cosas y los mayores con otras”, la autora advierte que su último proyecto literario “no es una guía del Camino, ni una novela, ni un manual del peregrino”, aclara, sino simplemente “un cuento-libro”, una historia “llena de amor y humor” con la que a ella le gustaría conseguir “abrir los corazones y ayudar a las personas a viajar con la imaginación y perder miedos”.

“Sorprendería la de gente que me ha dicho estos años gracias por poner en palabras lo que yo siento y no sé explicar. Así que espero que libere, que ayude, que abra los ojos para dejar de ver a los perros como cosas y cambiar el decir tengo por vivo con cuando se refieran a las mascotas”.

“Porque como digo en el libro: a un perro no se le tiene cariño como a una taza de café que te trajiste de un viaje. A un perro se le ama. Punto. El amor no entiende de especies”, afirma rotunda Sara.