La humanización de O Restollal se llevará por delante el temido radar

El radar de la rúa do Restollal desaparecerá con la obra de reurbanicación que proyecta el Concello. Así lo confirmó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en una entrevista concedida al programa Más de uno Compostela de Onda Cero, que dirige Ramón Castro. El primer edil de la capital gallega señaló que con la nueva configuración de la calle, donde solo se habilitarán dos carriles, uno en cada sentido, para la circulación rodada, no será necesaria la presencia del radar. Con respecto a la subvención solicitada por Raxoi al Gobierno de España, Bugallo explicó que “o Ministerio resolverá a axuda que pedimos e contamos con que se atenda a solicitude”.

Asimismo, recordó ante los micrófonos que la rúa do Restollal “é un dos tramos da N-525 que ten un trazado tipo autovía, e xenera problemas de conectividade e problemas de permeabilidade dun tramo a outro, con excesivos carrís polo volumen de tráfico que se derivou polo túnel do Hórreo”, con lo que “se xustifica a necesidade e a conveniencia” de la humanización de O Restollal, afirmó, “que permitiría darlle un trato de bulevar urbano”.

Con esto, Bugallo confirmó en Onda Cero que “se quitaría o radar porque coa sua remodelación xa non sería necesario”, a la vez que “descargaríamos de tráfico o grupo de vivendas Quiroga Palacios”. Tras esta apreciación, el regidor indicó que de conseguirse la subvención del ejecutivo central, y de llevarse a cabo sin imprevistos todos los trámites administrativos, “a obra estaría lista a 31 de decembro de 2025”. También matizó el alcalde que “os fondos solicitados están vinculados á reducción da contaminación”, a la vez que subrayó que “non é que a obra sexa necesaria , senón que vai reducir o número de vehículos que circulan por esa vía”.

En relación a este cinemómetro, uno de los más temidos por los conductores, el concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, señaló ayer que en 2021 tramitó 8.400 sanciones por exceso de velocidad, una cifra que “ha disminuido mucho”, con respecto a ejercicios anteriores. “Hay que tener en cuenta que no está siempre en O Restollal, sino que es el mismo que por temporadas se instala en el túnel de Conxo”, matizó el edil en conversación con EL CORREO, al tiempo que justificó la retirada del radar de O Restollal.

“Es evidente que con el nuevo planteamiento las velocidades cambiarán. No es lo mismo tener una calle con tres carriles en cada dirección, que solo con uno en cada sentido. Si ahora está a 50 kilómetros por hora es posible que el límite se tenga que reducir a 30”, indica Muíños, al tiempo que recuerda que con la obra de humanización también se retiró el fotorrojo de la avenida de Lugo, el situado en el cruce de Concheiros, que fue sustituido por un radar informativo “que está funcionando muy bien”.

La noticia del proyecto de humanización de la rúa do Restollal fue bien acogida por los vecinos del barrio. Desde la Asociación de Mulleres Recandea de O Castiñeiriño señalaron a este diario que “es muy necesaria una reforma porque ahora mismo muchos tramos de las aceras son completamente intransitables”. Comenta su presidenta, María Paz Rivas, que el mal estado de las zonas de peatones “ya ha provocado alguna que otra caída”; y, además, algunos accesos a los garajes “son casi impracticables y con unas cuestas peligrosas para los peatones”. Con esto ha manifestado su satisfacción por el proyecto de reurbanización que presentó este lunes el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y que ya adelantó EL CORREO el pasado mes de marzo. “Por lo que he visto en los planos, la idea me parece buena. Siempre que se priorice al peatón y se reduzca el tráfico de vehículos es bueno para la ciudad”, señala María Paz, al tiempo que opina que “las ciudades deben avanzar hacia la humanización”.

El primer edil de la capital gallega señaló que el objetivo de este proyecto es llevar a cabo una remodelación de la rúa de O Restollal que permita priorizar el transporte colectivo, reducir el uso del vehículo privado y la creación de espacios urbanos para todo el vecindario. En concreto, las actuaciones contemplan la construcción de 838 metros de carril-bici que conectarán con el ya existente en Clara Campoamor y darán continuidad al proyectado en Amor Ruibal, con un total de 1,2 km nuevos de carril-bici; la implantación de un carril prioritario para transporte colectivo bus-taxi, con un desarrollo de 1,8 km; nuevos espacios destinados para el tránsito de peatones, con un incremento de la zona destinada a las aceras de 9.600 m2 con respeto a la situación actual; así como una reformulación del diseño para alcanzar el calmado del tráfico. Se trata de un ambicioso proyecto que podría estar terminado a finales de 2025.