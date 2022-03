“La ilusión y la voluntad son básicas para conseguir cualquier meta”

Inaugura usted la serie El Camino Interior. Los primeros pasos serán los suyos partiendo desde León. Después de su experiencia en la grabación, ¿qué cree que podemos esperar de la nueva propuesta audiovisual de Miguel Ángel Tobías?

Va a ser una experiencia para todo el que lo vea. Seguro que engancha desde el primer momento, ya que Tobías tiene un carisma y un tono especial. Como profesional de los medios audiovisuales sé que el buen ambiente de la grabación y el mimo por cada detalle de la serie harán que el trabajo final sea espectacular. Los espectadores querrán más y más, aviso.

¿Cuál ha sido su experiencia en el rodaje?

Miguel Ángel consiguió sacar de mí más de lo que yo hubiese imaginado... Por aquella etapa del Camino he redescubierto y he vuelto a sentir muchas cosas que casi había olvidado. Llegué muy contenta de participar en esta serie y me fui ilusionada y comprometida conmigo misma. Viví muy poco del Camino, pero su magia me cautivó. Me habían hablado de esta magia, pero hasta que uno no lo vive en sus propias carnes... Experimentarla me ha convencido de que esa energía está ahí para quien quiera vivirla.

Era la primera vez que pisaba el Camino de Santiago y, al parecer, se ha comprometido con la audiencia a hacerlo en cuanto pueda... ¿Por qué?

La magia, el esfuerzo, la ocasión de meditar mientras se anda... Mi paso por esta serie me ha refrescado experiencias muy agradables que tuve durante mi vuelta al mundo en solitario, como el contacto con las personas desconocidas y las charlas. Quiero volver a tener esos pensamientos y no perderlos y estoy segura de que renacerán en el Camino. Me encantan los retos y hacer el Camino de Santiago - andando, en bici eléctrica o a caballo- es uno muy grande.

El Camino Interior pretende ser un empujón de ánimo para mucha gente en este contexto de pandemia. Luchar contra las adversidades nos conduce a un futuro mejor. Su biografía deportiva llena de aventuras por el mundo lo deja claro.

Sí, el deporte ha sido mi modo de vida desde muy joven. Sin lucha, sin aventura, sin emociones, sin superación... la vida o no tiene sentido, o se convierte en algo muy aburrido.

¿Ha tenido que volver a empezar muchas veces en su vida?

Unas cuantas. Supongo que todos tenemos que hacerlo para superar pérdidas, complejos, relaciones fatídicas... La vida es como una cadena de montañas infinita y a mí me encanta llegar a una cima y bajar para superar la siguiente. Está en mi espíritu.

¿Alguna vez ha pensado en tirar la toalla ante las dificultades?

¡Claro que sí! Y no me da vergüenza reconocerlo. Durante la vuelta al mundo lo pensé en varias ocasiones. Siempre trato de hacer retrospectiva y tirar para adelante. Quejarme en medio de un reto no me lleva a ningún lado, así que procuro que sean momentos cortitos y superarlos enseguida.

¿Qué reflexión personal tiene grabada desde su participación en la serie?

Debo volver a sentir las cosas que me hacen ser mejor persona, más feliz. No puedo dejar que se diluyan en el tiempo. Ha sido como un psicoanálisis. He reafirmado allí mi frase de cabecera: “Toda aventura comienza con un sí”.

En las primeras imágenes de la serie se le ve con cara de entusiasmo y sorpresa. Son dos buenas actitudes ante cualquier camino vital.

No hay nada que me guste más que volver a ser una niña, sorprenderme, entusiasmarme, sonreír... Me encanta aprovechar la vida.

¿Desde tu moto se ve el mundo con optimismo?

¡Siempre! La sensación de libertad que regala el equilibrio, el viento en la cara, la facilidad de movimientos es compatible con saber que eres frágil. Ser consciente de todo ello hace que me sienta optimista frente a la vida.

¿Hasta qué punto la fuerza de voluntad y la ilusión que se ven en su historia son elementos fundamentales para emprender cualquier camino?

Creo que es esencial. Así me lo han transmitido mis padres y mis abuelos. Sin fuerza de voluntad los obstáculos se hacen gigantes. Y sin ilusión, uno no es capaz de superarlos. Ilusión y voluntad son la base que necesito para conseguir las metas que me proponga.

¿Cuál es su meta?

Vivir al máximo. No quiero llegar al final del camino y pensar que desperdicié mi tiempo, que me hice mayor y llegué a la vejez desperdiciando un minuto. ¡Me faltan vidas!