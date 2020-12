“La medicina requiere destreza técnica y valores humanos”

¿Cómo se siente, profesor, desde su atalaya al ver la evolución de sus discípulos? En la USC y el CHUS, su legado todavía permanece...

Me siento muy orgulloso de mis discípulos, que cada día superan los logros anteriores del Servicio y Cátedra de Neurología. Como en las olimpiadas, llegan más alto y más lejos, y no es la inercia del pasado, sino por sus méritos propios. Tengo la alegría de aprender de los antiguos alumnos; algunos ya son “neuronietos”. Persiste el estilo propio de la escuela. He tenido la fortuna de ser director de una orquesta de magníficos solistas, entre ellos el Dr. Prieto, actual Jefe del Servicio; es una satisfacción verlo ocupando este puesto, y una suerte para todos que así sea. En el CHUS ha aumentado el número de especialistas en Neurología. Desgraciadamente en la Universidad no ocurre lo mismo, por restricciones de presupuesto, y de contar con dos catedráticos, dos profesores titulares y seis asociados (en su momento la mayor plantilla de Neurología de las universidades españolas) se ha reducido el número a un solo profesor numerario y varios asociados.

En el Servicio de Neurología todos sus miembros tienen la titulación universitaria de Doctor, con suficiencia investigadora y docente; se dan las condiciones para esperar que mejore inmediatamente esa situación.

La Neurología, ¿es la madre de todas las ciencias médicas?

La Neurología es sólo una de las ramas del saber médico, todas las especialidades son importantes y ninguna puede sobrevivir aislada de las demás. El sistema nervioso se ha desarrollado embriológicamente como una parte especializada del ectodermo (es decir, la piel) para recibir informaciones del exterior (tacto, vista, oído..) y organizar las respuesta apropiadas. El cerebro necesita recibir alimentos y oxígeno, y su funcionamiento correcto precisa de los pulmones, el aparato circulatorio, la sangre, el equilibrio regulador de los riñones, el aparato digestivo, las hormonas...

No se entiende la investigación neurológica en Galicia sin que su nombre aparezca, ¿cómo fueron los principios?

La Neurología en Galicia, como en otras partes, no ha nacido por sí sola. Como disciplina es reciente, y su desarrollo tuvo lugar a partir de la Medicina Interna y la Psiquiatría. El libro de Patología General de Nóvoa Santos es admirable en sus capítulos de fisiopatología neurológica. Los profesores Augusto Villanueva y José Carlos de Oya, con quienes me inicié en la práctica de la medicina, manejaban a los enfermos neurológicos con toda la competencia posible en aquellos momentos. En Galicia hubo grandes neuropsiquiatras que se ocuparon de las enfermedades del sistema nervioso (Lois, Somoza, Villamil, Cabaleiro, Brenlla), y neurofisiólogos (Docampo, Sierra) que pusieron las bases científicas de la Neurociencia actual. El Prof. Reyes Oliveros impulsó no sólo la Neurocirugía, sino que contribuyó al desarrollo paralelo de la Neurología y fundó el Instituto de Ciencias Neurológicas de Galicia Pedro Barrié.

Hoy hay más de 100 neurólogos en la Sociedade Galega de Neuroloxia; más de 70 hicieron su especialidad como MIR en Santiago.

¿Cuál fue según su experiencia el avance más significativo desde sus comienzos hasta hoy?

Los fundadores de la Neurología fueron eminentes médicos que pusieron en práctica un método sistemático de exploración clínica de asombrosa precisión. La mayor parte de los diagnósticos neurológicos seguimos estableciéndolos con el cuidadoso interrogatorio de los pacientes y la exploración manual con un martillo de reflejos, un algodón, un alfiler...Durante más de cien años las ayudas venían poco más que del electroencefalograma y la punción lumbar. En el curso de unos años hemos asistido al excepcional desarrollo de la Neurorradiología, el TAC, la resonancia magnética, la PET, la ecografía, que permiten estudios de imagen y función de enorme claridad. También son impresionantes los conocimientos para el diagnóstico neurológico de la Bioquímica y la Genética.

¿En qué se debería profundizar a partir de ahora?

La Neurología se ocupa de enfermedades tan frecuentes e importantes como las demencias (la enfermedad de Alzheimer y otras muchas), el Parkinson, la epilepsia, las cefaleas, las enfermedades vasculocerebrales, la esclerosis múltiple, las meningitis, la patología del sueño, los comas, enfermedades degenerativas de nervios y músculos, etc. En todos estos campos es necesario profundizar, al igual que en Neuropediatría sobre problemas específicos de los niños, como el retraso mental, los déficits de atención o el autismo. Hay mucho que hacer en prevención.

El cerebro es un misterio insondable. ¿Cuánto sabemos y cuánto ignoramos sobre él?

A medida que se conocen más cosas se amplían los horizontes. Decía el Prof. Oya que en el primer curso de la carrera de Medicina debería existir una asignatura sobre “Ignorancia médica”, y en el último año otra sobre “Nuevos avances en ignorancia médica”. El sistema nervioso es muy intrincado con sus millones de neuronas, conexiones complejas, juego de influencias excitatorias e inhibitorias, fenómenos químicos y eléctricos en las membranas celulares, neurotransmisores, receptores...Se conoce mucho sobre los fundamentos biológicos del pensamiento, la planificación de acciones, la memoria, la emoción, la conducta, la percepción sensorial, etc., y se desconoce mucho más.

A lo largo de su vida habrá vivido episodios difíciles y dolorosos, ¿cuáles recuerda con más intensidad?

Al tratar con enfermedades graves es inevitable tener experiencias dolorosas. Me sigue conmoviendo evocar episodios de la muerte de adolescentes en los que no pude hacer más que acompañarlos ante lo inevitable. Otros acontecimientos dramáticos salen del campo de la neurología: participar en el rescate de náufragos o realizar maniobras de reanimación a un compañero de universidad cuyo corazón se paró en mi presencia.

Salvando la confidencialidad, ¿trató algún paciente de complicación extrema al que haya salvado de una dolencia muy grave?

En Medicina se dan con cierta frecuencia situaciones en las que los actos diagnósticos y terapéuticos salvan la vida, y con actividad clínica tan prolongada en el tiempo es inevitable haber tenido esas oportunidades. Por referirme a un caso reciente, la primera paciente que he consultado con mascarilla durante la actual epidemia estaba siendo atendida en otra provincia por consultas telefónicas y agravándose rápidamente; el diagnóstico de hematoma subdural permitió realizar en el mismo día una intervención curativa.

Sabemos que le duelen las críticas que recibe el CHUS por entender que se trata de un centro de excelencia. ¿Por qué esa afición a menospreciar lo nuestro?

Vaya por delante que hay que aceptar las críticas que conduzcan a corregir defectos y mejorar las ya excelentes capacidades del Hospital. Como es natural, en el CHUS debería mantenerse un equilibrio de los ideales de un hospital universitario en cuanto a asistencia, docencia e investigación, dentro de la gestión de los medios disponibles. Algunos comentarios desfavorables derivan de discrepancias entre expectativas creadas por un cierto exhibicionismo de éxitos y las realidades del día a día. El funcionamiento de la mayor parte del hospital es correcto, y tanto más meritorio cuanto menos publicitado es.

¿Qué diría a los jóvenes profesionales que se incorporan al servicio de Neurología?

Los médicos residentes son el futuro inmediato de la especialidad. Han de ser estudiantes a perpetuidad. No deben perder de vista que la medicina es una profesión de servicio a los demás. Requiere a partes iguales conocimientos científicos, destreza técnica y valores humanos. Les aconsejo que miren al enfermo más que al ordenador, y a la práctica tradicional del acto médico más que a los instrumentos tecnológicos.

¿Algo más que usted quiera añadir?

Agradezco a EL CORREO su labor de divulgación y en sensibilizar a la sociedad sobre los temas de salud.