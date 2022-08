Las calles del Ensanche lucen ya con sus renovados contenedores

Dentro de los grandes retos marcados para el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Santiago, adjudicado, una vez más, a Urbaser, está la renovación de más de tres mil contenedores por todo el municipio. El deterioro que sufrían los antiguos, algunos de ellos con hasta diecisiete años, obligaba a una renovación total de los depósitos, un proceso que esta semana ha recibido un fuerte impulso.

En estos últimos días, la concesionaria, siguiendo los plazos marcados, ha sustituido decenas de containers, especialmente por las calles del Ensanche. Caminando por el centro de la ciudad, se pudo observar cómo la empresa retiraba los cubos más antiguos, algunos de ellos en los que ya no funcionaba el pedal o que estaban rotos u oxidados, e implantaba los nuevos, de color gris y con una mayor capacidad y adaptados para la carga lateral.

Siguiendo con las previsiones municipales, una vez se termine en el centro, también se llevará a cabo su implantación en las parroquias del rural, donde está prevista la instalación de la recogida selectiva en nuevos puntos.

El objetivo, apuntado por la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro, es tener todo listo antes de finalizar el verano. Para ello, este mes también comenzará la implantación del quinto contenedor, el marrón, para el tratamiento individualizado de biorresiduos, que comenzará igualmente por la zona del Romaño, Vista Alegre, Vite y Fontiñas.

En esta misma línea, en este primer año del contrato, se prevé el cambio de las papeleras y de las primeras veinticinco islas subterráneas, de un total de cien, que se reemplazarán en los próximos cuatro años.

Dentro de la nueva concesión también está previsto el cambio de vehículos, con la incorporación de veintiocho para la recogida y limpieza de los cubos de basura y otros veinticuatro para el lavado de las calles. Sin embargo, se producirá un retraso para su puesta marcha, derivado de la crisis mundial de suministros y documentado correctamente por la empresa a Raxoi. En todo caso, tal y como apuntó el departamento municipal en anteriores ocasiones, los camiones antiguos están preparados para realizar la recolección de los renovados depósitos.

Entre otras novedades del servicio destacan la implantación del “plan de baldeos de Barrios con lava-beirarrúas, a ampliación de varrido seis días por semana a novas zonas como as avenidas da Liberdade, Ferrol, Barcelona, Restollal ou Hospital Clínico”, entre otras, “e reforzo do Camiño de Santiago, ou a implantación do servizo de limpeza urxente Selursa 24 horas”.