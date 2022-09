Lista al fin para adjudicar la ‘isleta’ que quedó pendiente en Concheiros

A escasos metros, en la rúa Fonte dos Concheiros, otra rotonda particular está protagonizando algunos problemas a nivel de tráfico. Desde hace meses, el cruce luce, como muestra la imagen, una isleta sin acabar cuya utilidad no acaban de entender los vecinos. Pero además se ha colocado un cartel de prohibido el paso que está generando bastante confusión a los conductores que pasan por la zona. Esto se debe, en primer lugar, a que no deja claro si afecta a una o varias entradas de la pseudo-rotonda en cuestión. Y por otro lado, aunque la entrada a la calle está limitada a residentes, se están dando bastantes casos de personas que acceden desde este punto a la calle, en dirección a la rotonda principal de la avenida Rodríguez de Viguri. Actualmente, para acceder a Fonte dos Concheiros, deben hacerlo desde esa calle principal. Es decir, quedando la vía en sentido único en dirección a la famosa pseudo-rotonda. Esta confusión está generando cierto malestar en el barrio, al tratarse de una de las calles principales de paso de peregrinos, por lo que temen que pueda suceder algún accidente si no se aclara la situación del tráfico.