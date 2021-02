Llega el arbolado para cambiar la cara a la ‘plaza’ de Concheiros y transformarla en un bulevar

··· La asociación de vecinos A Xuntanza hizo patente a través de las redes su malestar con las obras. Considera que “quedamos separados de Fontiñas por unha masa de árbores que será unha barreira visual máis grande aínda da que agora temos”.

··· También critican que con la nueva plaza “non haberá paso directo en coche coas Fontiñas nin coa Fonte dos Concheiros”.

··· La remodelación denuncian que provocará problemas en Costa do Veedor, por la que se verán obligados a entrar todos los que vayan hacia Quiroga Palacios, Fraguas o Lagartos, así como que la rúa do Home Santo “queda condenada a ser para sempre unha subida, pois a árbore chantada no entronque impide o cambio de sentido”.