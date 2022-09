Llega un nuevo WOS arriesgado y con la mejor música vanguardista

Propuestas contemporáneas en torno “ao risco, a innovación e a exploración” con el objetivo de “ofrecer unha alternativa cultural e artística de calidade en Santiago”. Esa es la base del WOS Festival x SON Estrella Galicia, presentado ayer y que hoy vuelve a la agenda compostelana para ofrecer “ numerosos concertos, con estreas a nivel nacional e internacional, dj sets, cinema e un programa de conferencias en torno a pensamento e debate”, tal y como señaló el director del WOS, Iván Arias, de la productora Work On Sunday.

Lo hizo en el Pazo de Raxoi junto a la teninte de alcalde y concejala de Acción Cultural, Mercedes Rosón; el diputado de Promoción Económica por la Deputación de A Coruña, Blas García; la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; el director de AGADIC, Jacobo Sutil, y el responsable de patrocinios musicales de Estrella Galicia, Víctor Martiñán.

El festival, que llega a su sexta edición celebrando una vuelta a la normalidad “moi ilusionante” repartirá las actuaciones por doce escenarios de la ciudad, en un intento de mostrar y poner en valor más aún si cabe el patrimonio artístico de la ciudad.

“Temos artistas moi difíciles de ver nesta situación periférica”, señaló Arias, adelantando que “hai numerosa estreas en España e algún internacional” y que se tratan todos de “artistas moi especiais e únicos”.

La edición de este 2022 dará comienzo hoy con el concierto inaugural en el teatro Principal, a las 21.00 horas., protagonizado por Holy Other, y que dará paso a una programación que se extenderá desde entonces durante todo el fin de semana.

Entre lo más destacable de la programación se incluye además el estreno mundial de ATAARPHONOAK, un espectáculo audiovisual del estadounidense Rafael Anton Irisarri y Florence To, así como numerosos estrenos en España, “como a presentación do novo traballo da italiana Caterina Barbieri ou o debut no noso país do británico Blackhaine entre moitos outros”, tal y como destacaron desde la organización.

“Outra das grandes novidades”, añadieron, “é a volta da programación de clubbing con referentes a nivel europeo como as neerlandesas upsammy e mad miran”.

Para la concejala Mercedes Rosón se trata de una cita “dunha calidade indiscutible” que además “aporta moitísimo a Compostela, máis alá da música, pola cantidade de eventos paralelos ás actuacións musicais”, e hizo hincapié en el “exemplar nivel de organización do evento que logra xestionar á perfección os diferentes espazos e garantir a seguridade de todos os asistentes” reiterando el “apoio presente e futuro” del Concello a este evento.

RECLAMO TURÍSTICO. Por su parte, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, por su parte, puso en valor el evento, incidiendo en que a través de este tipo de iniciativas, Galicia se convierte año a año en un importante reclamo para los turistas que se acercan a nuestra tierra gracias a una oferta turística diferenciada y de calidad.

“Este festival é un perfecto exemplo desta singularidade de Galicia que nos está axudando a ser cada vez máis atractivos para os viaxeiros”, señaló Castro, quien recordó que “estamos a vivir un Xacobeo sen igual, no que estamos a revivir non soamente o lecer, senón todos os sectores da nosa economía en todo o territorio galego”.

También Blas García quiso destacar la “calidade artística” que el evento traerá un año más a Compostela, con artistas de 16 países y estrenos a nivel nacional e internacional, y destacó “o apoio da Deputación a festivais que, coma o WOS, non só supoñen unha referencia cultural senón que teñen un importante retorno económico para as cidades e vilas que os acollen”, un sentir compartido por el resto de patrocinadores, como Estrella Galicia, que un año más no ha dudado en apoyar este proyecto que lleva su nombre.

El museo CGAC, el Teatro Principal, las Igrexas de Bonaval y de la Universidade, las salas Capitol y Malatesta, la Fundación Eugenio Granell, la sede Afundación, el Auditorio Abanca, el cine Numax, la Fundación SGAE y el Parque de Bonaval son las doce localizaciones de valor patrimonial de la capital gallega en las que se desarrollará este año el WOS Festival x SON Estrella Galicia, cuyas entradas están a la venta online a través de wosfestival.es, y en horarios concretos de forma presencial en Malatesta, SGAE y Capitol.

El intercambio de tickets por pulseras se hará en las oficinas de la Sede Afundación, aunque tanto el programa de conferencias en torno al pensamento y debate como los conciertos y dj sets programados en el Parque de Bonaval son actividades de acceso libre.