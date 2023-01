Los informes avalan las obras de Cacao, a falta de subsanar pequeños elementos

En una semana en la que la polémica sobre la falta de una licencia de apertura en la capital gallega se ha trasladado al local de ocio nocturno The Way Club, se ha conocido que otro caso de similares características ha encontrado un final feliz. Así, el establecimiento Cacao, en Rúa das Orfas, ha recibido el visto bueno de los técnicos municipales para continuar con su funcionamiento, a falta de subsanar unas cuestiones menores que, a tenor de lo indicado por los propietarios, serán corregidas este próximo lunes.

Una vez que se ha conocido la noticia del cierre indefinido del café concierto de Rúa Nova por irregularidades en el interior del inmueble, en la mente de los compostelanos apareció el desagradable episodio vivido hace apenas un par de semanas, cuando el Concello precintaba, de manera repentina, la nueva cervecería del casco histórico por carecer de habilitación municipal para estar en marcha.

A pesar de ese revuelo generado en la ciudad, incluso con cruces de declaraciones entre las diferentes formaciones políticas, todo parece haber llegado a buen puerto, o al menos así lo ha indicado la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón, a EL CORREO GALLEGO.

A tenor de lo apuntado por la edil responsable de esta tramitación, la inspección realizada por el Concello ha encontrado que todo estaba en orden, a excepción de unos elementos de pequeña importancia, pero que resultan necesarios para aprobar la licencia. Por ello, confiesa, los dueños del establecimiento se han comprometido a corregirlos cuando entre esta próxima semana, olvidando, de esta forma, el episodio vivido en diciembre.

“Todo hace indicar que harán esos cambios y que quedará todo en regla”, explica la concejal.

RECUPERARON LA ACTIVIDAD BAJO LA PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE. Cabe recordar que el negocio que se estableció en la antigua fábrica de Chocolates Raposo, abrió sus puertas a finales de noviembre, aparentemente sin problema alguno, captando el interés de compostelanos y turistas, que llenaban sus mesas día tras día. Sin embargo, tres semanas más tarde, un cartel apareció en su puerta indicando el precinto del mismo por disciplina urbanística.

Tal y como explicó el propio Gobierno municipal en un comunicado, esto se debía a la ausencia de una falta de licencia para obra mayor (sólo tenían una menor) y la consiguiente falta de una licencia de apertura y título habilitante para ejercer esa actividad económica. Por este motivo, se les abrió expediente y se les obligó a cesar, de inmediato, su funcionamiento.

Asimismo, desde el departamento se explicó que, desde agosto, los promotores tenían los requerimientos sobre la mesa, una documentación que no presentaron hasta que se les anunció que precintarían el establecimiento.

No presentar los papeles a tiempo los llevó a tener que cerrar momentáneamente, pero gracias a dicha entrega, y aprovechando las facultades que otorga la ley, tuvieron la oportunidad de firmar una declaración responsable, mediante la cual recuperaban su actividad mientras no se resolviese el expediente. Así, tres días más tarde (16 de diciembre), estaban de nuevo en marcha, sin perder las cenas de empresa y Navidad que tenían reservadas.

Esta comunicación oficial, a riesgo y ventura de los dueños, les permitía trabajar con normalidad, mientras en el Concello se estudiaba la documentación entregada.

Teniendo en cuenta esto, pudieron comprobar que presentaran los trámites necesarios para la licencia de obra mayor, “que non a tiñan antes, porque non quixeron tela”, cita Rosón. A mayores, se llevó a cabo una inspección en el propio local con la consiguiente valoración de los especialistas. En ella, se dio el visto bueno, a excepción de las citadas cuestiones menores, que se arreglarán este lunes 9 de enero.

Con todo ello, la novedosa cervecería circular de As Orfas podrá trabajar con normalidad y desarrollar su modelo de negocio en la capital gallega, marcando un ejemplo claro del camino a seguir para el Grupo Pelícano y el local The Way Club, de cara a subsanar las cuestiones pendientes que deben ejecutar. En todo caso, cabe señalar también que, como en la discoteca, existen varias denuncias por ruidos de vecinos que se deberán resolver.