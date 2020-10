Los Reyes Magos no llegarán esta Navidad a la estación de ferrocarril

··· El tradicional mercadillo navideño de Carreira do Conde también se realizará, según confirmó Gonzalo Muíños. Se hará garantizando todas las medidas de seguridad, e incluso no se descarta que se pueda controlar el aforo para evitar aglomeraciones. No está previsto que se incremente el número de puestos.

··· El Mercado da Estrela, que en las últimas ediciones se organizó en Bonaval, es otra de las actividades que el Ayuntamiento compostelano quiere mantener en pie de cara a esta Navidad.

··· El alumbrado tendrá una gran importancia, puesto que contará con un presupuesto más elevado que el ejercicio anterior. Y es que parte de los fondos destinados a las fiestas de la Ascensión, que no se celebraron, y las del Apóstol, que tuvo una programación limitada, se destinarán a este fin. Las luces navideñas se podrán ver a principios de diciembre.