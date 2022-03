Luces y sombras en Concheiros con el proyecto encarando la recta final

Santiago. A las obras de la calle Concheiros les persigue la polémica. Es cierto que muchas veces tiene más tintes políticos que otra cosa, pero eso no significa que los vecinos, y sobre todo los comerciantes que han mostrado repetidamente su malestar, no tengan motivos para estar soliviantados.

Ahora que el proyecto encara su recta final, por fin, los residentes empiezan a ver la configuración definitiva de los trabajos. Y hay algo que llama bastante la atención. En las últimas jornadas se ha puesto a funcionar el nuevo alumbrado, que también generó polémica por la novedosa y cuestionable catenaria que sustituye a las tradicionales farolas, que al parecer no deben de estar de moda.

El problema de esta catenaria, además de su dudoso gusto estético, es que los focos que cuelgan de los cables alumbran donde alumbran. Hay zonas en donde están ubicados en pleno centro de la calzada, como en la parte final de la calle, en la parte de las obras que corresponde a la Xunta de Galicia. Esto significa que deja las aceras en sombra, algo que no acaba de entenderse.

Tampoco se comprende muy bien que solo vaya una tira de luces a un lado de la rúa. Hasta la altura del bar Rey se instalaron por la zona de números pares, y a partir de ahí por los impares. No es que no haya luz suficiente por las noches, aunque esto será cuestión de gustos y opiniones, como todo, el problema es que deja zonas de luces y sombras. Lógicamente la acera en donde no hay focos está mucho menos iluminada que la contraria, algo que no acaba de entenderse.

¿Cuál es la razón técnica para que se alumbre una acera y la otra no? A saber...

A todo esto hay que sumar que el proyecto deja insólitamente un tramo de unos cincuenta metros a oscuras, a la altura del acceso a Triacastela hasta la zona del bar Rey, en donde la catenaria cambia de acera.

El propio concejal de Obras, que también pasó días atrás por la calle para hacer un seguimiento que desde luego está siendo intensivo por su parte, eso hay que reconocerlo, explicaba que quizá habría que valorar si se debe reforzar ese punto, una necesidad evidente.

No está claro, no obstante, que se plantee, como sería lógico, iluminar las dos aceras por igual. Habrá que esperar si se toma algún tipo de medida correctora o el alumbrado quedará así definitivamente.

Por último, otro pero que quizá podría ponerse a la configuración escogida por el proyecto: al haber instalado las farolas en la misma acera que los focos, y solo en esa acera, esto supone que cuando esos árboles crezcan y florezcan, que lo harán, entorpecerán el alumbrado, sobre todo teniendo en cuenta que por la acera contraria no hay luces.

Desde luego el alumbrado no deja de ser peculiar, aunque todavía puede esperarse, y desearse, que haya una revisión y mejora. Veremos. a.s.