Luz para las gentes

LAS PERSONAS que en otros tiempos prodigaban el camino a pie trataban por todos los medios de ir al encuentro de la luz del día, para que la noche no les privara de ver la realidad por donde habían de ir. Hoy, cuando no podemos gozar de suficiente luz en nuestras casas, nos sentimos en exceso limitados, e incluso a menudo no tenemos ni hambre, pues nos invade la tristeza. Eso nos habla de la importancia de la luz, tanto en lo material como al referirnos a las ideas que necesitamos para vivir con normalidad, situación descrita como de lucidez o bien de mente lúcida.

La 1ª lectura de la tarde de hoy y del día de mañana, correspondiente al 2º domingo del Tiempo Ordinario, recoge las palabras de Dios, dirigidas a su Siervo, al que formó desde el vientre materno. Por si fuera insuficiente que el Siervo reuniese a Israel, disgregado a lo largo de los pueblos gentiles, le hace luz para todas las naciones, de modo que su salvación alcance los confines de la tierra.

Al comenzar la 1ª Carta a los Corintios, San Pablo, que se considera Apóstol de Jesucristo, escribe junto a Sóstenes a los miembros de la Iglesia que están en Corinto, a los llamados por Dios, a los consagrados que, en cualquier lugar, invoquen el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Les desea a todos la gracia y la paz que viene de Dios, y de Cristo Jesús, Nuestro Señor.

El 4º evangelista refiere cómo Juan el Bautista, rodeado de algunos discípulos, vio a Jesús y lo presentó como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Añade el Bautista que se había referido a él en términos de uno que venía detrás, pero que existía antes que él. Manifiesta que no le conocía, pero que el Espíritu Santo se posó sobre él y le hizo saber que ese era el que había de bautizar con Espíritu Santo. Apoyado en esta razón, Juan el Bautista manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios.