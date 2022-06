Marlaska visita Santiago para apoyar el despegue de una policía ‘internacional’

Santiago. Durante su participación en la jornada de ayer, el ministro del Interior evitó vincular a Marruecos con los casos de espionaje a políticos en España con el sistema Pegasus y destacó la relación fiable y de cooperación que existe actualmente con dicho país. “No hagamos especulaciones. Siempre he dicho que las especulaciones son absolutamente indebidas”, declaró tras haber sido preguntado respecto a una información publicada por El país sobre un informe del CNI que concluye que la entrada de miles de inmigrantes a Ceuta y Melilla en mayo de 2021 fue debida a una estrategia de presión ejercida por Marruecos para que Madrid reconociese su soberanía sobre el Sáhara Occidental.

Durante este periodo, el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores habrían sufrido ataques con el software espía Pegasus, cuya autoría aún no se ha podido determinar y que a día de hoy se encuentra bajo investigación. Grande-Marlaska prefirió no relacionar a Marruecos con este asunto. En sus propias palabras, “siempre lo diré y lo he dicho, las relaciones con Marruecos son de una lealtad, de una fiabilidad y de una fraternidad importantísimas, estratégicas”. Aseguró también el ministro que estos vínculos “se han mantenido, se mantienen y se mantendrán”.

Para finalizar, se refirió a Marruecos como un “socio estratégico” y “absolutamente leal” a España, con el que existen relaciones “sustentadas en la confianza mutua y encomendadas al siglo XXI” que se deben “profundizar”. P. B.