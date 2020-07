Más de doscientos coches ‘estrenaron’ el radar de Conxo

Santiago. El proyecto Smartiago, para hacer de la capital de Galicia una ciudad inteligente tiene cuatro ejes prioritarios, uno de los cuales, dotar al casco histórico de fibra óptica, ya está en marcha. Los otros tres son mejorar el sistema de reparto de mercancías en la zona monumental, sustituyendo los vehículos pesados por otros eléctricos de menores dimensiones y peso; gestionar mejor la recogida de residuos, y poner en marcha una iluminación pública más eficiente.

Para alcanzar estos objetivos Raxoi abrió una consulta entre las empresas especializadas de los diferentes sectores, que se ha traducido en la presentación de sesenta y tres propuestas técnicas enviadas por cincuenta y siete empresas privadas, según explicó ayer el concejal de Presidencia, Sindo Guinarte. en el webinar A tecnoloxía e a innovación como resposta aos retos dunha cidade patrimonio, al que contó con más de un centenar de participantes.

Ahora, el siguiente paso, que espera dar en breve, es sacar a concurso estos proyectos. El programa, que cuenta con financiación de los Fondos Europeos, supondrá una inversión de casi cuatro millones de euros para los diferentes programas, que se prevé licitar este año.

En gestión de residuos, lo que se pretende es la instalación de contenedores inteligentes que, entre otras cosas, permitan conocer qué es lo que contiene cada bolsa sin necesidad de tocarla.

El proyecto más novedoso es el que se refiere a la nueva iluminación, ya que no solo se pretende mejorar la eficiencia energética, sino también contribuir a la protección del patrimonio histórico, en concreto, a la conservación de las fachadas de los edificios.

Según explicó Gozalo Pellejero, de la Oficina Técnica de Apoio (OTA) del Smartiago, se plantea la instalación de un nuevo sistema de iluminación pública que tenga la capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos en las fachadas.

A partir de ahora, tan pronto se publiquen las licitaciones, las personas interesadas podrán formular preguntas al respecto a través del Perfil do Contratante do Concello de Santiago de Compostela, concretamente en Plataforma de Contratación do Sector Público.