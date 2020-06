Más nostalgia en un verano chungo

Muchos tenemos las toallas playeras preparadas, pero las usamos como mascarilla o capucha para protegernos de la lluvia. Y mientras, empezamos a coger la postura vacacional (la de Taylor Manns en la foto no está mal) para un verano medio chungo, por tiempo y por posibilidades. Seguimos hacemos vudú del cutre para evitar que vuelva el covid y encendiendo motores para lanzarnos a la carretera. Sabiendo que hoy, de nuevo, en Santiago habrá que hacer frente a la lluvia y que la temperatura no pasará de 21 o 22 grados. Mañana y pasado mejora, pero no se acostumbren porque volverán a torcerse las cosas.

Nueva dosis de nostalgia en vena con Taylor Manns. Disfruten de la carretera y de la música.