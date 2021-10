“Me encuentro muy a gusto ahora, creando de una manera muy bonita”

Robe, es decir, Roberto Iniesta Ojea, es uno de los iconos más sólidos y perdurables del Rock hispano. A él, entre otras muchas cosas, debemos hitos como esa aventura espacial llamada Extremoduro. Con su actual grupo, tocará el próximo domingo, día 31, en el Multiusos de Sar, gracias a la gestión de Bring The Noise. Está empezando a pasear por toda la Península su gira Ahora es el momento, donde toca los temas de su último disco en solitario, Mayéutica. Hemos charlado brevemente con él para que nos saque de unas cuantas dudas.

Sois los primeros, de entre los muy grandes, que han resucitado el ambiente musical en Compostela. Hasta ahora había una auténtica penuria, con los músicos muriéndose de asco. Gracias, pues, simplemente por aparecer... Me gustaría hacerte unas observaciones... cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo. El nombre del disco, Mayéutica. Esa era una disciplina fundamentalmente socrática... un término filosófico, a fin de cuentas...

Sí. Lo usaba Sócrates. A través de preguntas, uno puede llegar a conocerse a uno mismo, y a partir de ahí llegar a tener un renacimiento; y yo mantengo que no hace falta que sean preguntas. Puede ser, por ejemplo, lo que hace un maestro, o una canción que oigas, o algo que veas, o algo que en resumen te haga conocerte a ti mismo puede resultar importante...

A lo largo del disco notas una sensación poética muy intensa. Se nota perfectamente que estás en un estado que es como estar más allá del bien y del mal. Creo que has llegado a un nivel personal álgido, la mar de explicativo. Tus fans de siempre lo sentimos como una obra muy importante, y, eso sí, muy personal.

Todas las obras son personales, sean o no más o menos explícitas. Pero lo importante es que salgan fuera las cosas que te rondan por la cabeza. Cuando me pongo a componer no soy capaz de decir ¿qué voy a hacer? O ¿qué quiero componer? O plantearme una meta, o hacer una canción alegre o triste. Es lo que surge, lo que va saliendo... Es como la técnica del pescador... a ver qué sale...

¿Te encuentras mejor ahora, sólo, con tu grupo actual (alguna vez, en alguna entrevista, tienes dicho que es el mejor grupo que has tenido), o con Extremoduro?

Hombre, me encuentro muy a gusto ahora, creando de una manera muy bonita, y con mucha compenetración entre nosotros y un ambiente muy bueno...

Me alegro mucho. Y la última pregunta: ¿hay vuelta atrás posible con Extremoduro o no?

¿Vuelta atrás? No, no hay vuelta atrás. El grupo se deshizo, y lo que quedó en el aire fue una gira de despedida que yo no sé si algún día será posible retomarla, porque la promotora la suspendió... Pero yo, en mi actual situación, ya tengo preparadas canciones nuevas...

¿Sigues componiendo, entonces?

Sí. En este confinamiento los músicos lo hemos pasado muy mal, pero ha servido para crear, y veo que todo el mundo tiene cosas nuevas que enseñar...