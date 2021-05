Médico, cuadro y misterio

··· Pues bien, tras haber sacado de los trasteros de la historia en algún trabajo previo a la figura de este destacado galeno, recibo, un buen día, una llamada del empresario malagueño D. Emilio Montiel Fernández, al que no tenía el placer de conocer. Me dice que es miembro del Foro de coleccionismo militar Fecom y que ha adquirido este cuadro junto con un lote de condecoraciones del Dr. Varela, del cual sólo ha encontrado en Internet algún trabajo mío en el que lo citaba. Con el cuadro me adjunta la foto inicial. Emilio, me cuenta con estupor cómo, al retirar el marco para ser limpiado por una experta, se encontró esta dedicatoria: Para mi querido amigo el Doctor D. Ricardo Varela, Moreno Carbonero 1921.

··· José Moreno Carbonero (1860-1942). Uno de los grandes pintores de historia del XIX, cultivó el retrato. catedrático de dibujo de la Academia de Bellas Artes. En 1873 viajó a Marruecos, donde pintó cuadros en la línea de Fortuny. En 1875 fue a París con beca de la Diputación de Málaga. En 1881 a Roma. Recibió numerosas medallas en diferentes certámenes nacionales e internacionales. Obra suya cuelga en El Prado. Si Moreno trabajó para la Corte, fue paciente de Varela o se conocieron en el ambiente de la alta sociedad madrileña de la época, son preguntas que deberemos responder en trabajo más extenso y enjundioso. Varela murió en Madrid el 15 de abril de 1933.