“Mi prioridad es mi trabajo, pero ahora quiero disfrutar a tope de esta oportunidad”

Con tan solo 27 años, Noemí Noya Castro, unida sentimentalmente a Santiago, ya que es natural de la ciudad del Apóstol, ha sido seleccionada para representar la provincia de A Coruña en el certamen Miss RNB España (reinado nacional de belleza) que se celebrará en el municipio de Torrox , en Málaga, del 23 al 29 de mayo. Cursó estudios de técnico de Enfermería y Laboratorio Biomédico y actualmente desempeña su trabajo como enfermera en el prestigioso Instituto Oftalmológico Victoria de Rojas de A Coruña. Entre sus muchas aficiones, le encanta el baile, la música o viajar. Una de sus grandes pasiones son los animales, sobre todo los caballos y los perros, con quienes comparte ocio y tiempo libre siempre que se lo permite su trabajo.

¿Quién le animó a presentarse? ¿Fue una decisión suya?

La organización me vio en las redes sociales y a raíz de eso contactaron conmigo y me lo propusieron. La verdad es que jamás me había planteado presentarme a ningún certamen de belleza ni a agencias ni muchos menos dedicarme a un mundo tan complejo y diferente al que yo siempre me he movido. Soy muy familiar y a pesar de ser hija única soy muy independiente y decidida. Por eso no me lo pensé y acepté una vez que en mi trabajo y en la familia me apoyaron para tomar la decisión.

¿Cómo ve su futuro en este mundo?

Mi prioridad es mi trabajo y ahora que se me ha ofrecido esta oportunidad quiero disfrutarla al máximo y dar lo mejor de mí, conocer gente y vivir una nueva experiencia que espero que sea muy positiva. En esencia no creo que me vaya a cambiar mucho la vida. Soy consciente después de haber conocido a mis compañeras que el nivel es muy alto pero cualquiera puede ganar. Lo más importante es que pueda seguir creciendo personal y profesionalmente. Los valores y los principios son lo más esencial.

Muchas modelos acaban en el mundo de la interpretación. ¿Le gustaría hacer cine, teatro o televisión?

Lo primero para mí es mi trabajo, pero si puedo compaginarlo con el mundo de la moda, no lo descarto.

¿Qué le dicen sus compañeros de trabajo y amigos?

Es obvio que ellos me apoyan al 100 % y les ha gustado mucho que hubiese sido seleccionada. Me animan a que disfrute de esta experiencia única.

Quienes lo deseen, ya pueden hacer finalista a Noemí Noya siguiendo @rnbespana en Instagram y dándole like a Noemí, la flamante y guapísima candidata de A Coruña. Desde aquí que no quede. Le deseamos todos los mejores éxitos. Se podrá votar por la compostelana hasta el miércoles 4 de mayo. También anima a todos a seguirla en sus redes sociales, en @noeminoya26, donde los internautas pueden conocerla mejor y mostrarle su apoyo.