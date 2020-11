Multas por incumplir las normas anti-COVID y más fiestas en pisos

La Policía Local identificó a once personas en la jornada del jueves por el incumplimiento de las normas anti-COVID. Así consta en el parte de incidencias de las últimas horas, en el que también destaca la celebración de varias fiestas en pisos ubicados en distintos puntos de la ciudad. Según fuentes policiales, tuvieron que acudir a cinco inmuebles, después de que los vecinos avisasen de un elevado nivel de ruido a lo largo de la noche del jueves. De hecho, tal y como recoge el parte, en dos de los casos tuvieron que volver a ir después de que no fuese posible la identificación “por no abrir la puerta”. En este sentido, la sucesión de fiestas en los pisos de la capital gallega ha sido una de las situaciones que más ha preocupado durante los últimos meses al gobierno local, que decidió endurecer las sanciones, y cuya cuantía aumenta en función del horario, con castigos de hasta 700 euros. Es por ello que el alcalde de la ciudad mostró hace unos días su satisfacción al comprobar que los datos han ido cayendo en las últimas fechas. Xosé Sánchez Bugallo incidía en que el descenso ha sido “radical” respecto a los números de hace unas semanas, cuando se llegaron alcanzar las 64 en siete días. Por otra parte, el parte de la Policía Local recoge hasta tres accidentes de tráfico durante la jornada del jueves. El primero, a las 08.45 horas, en el Pombal, donde un vehículo se saltó un semáforo en rojo y chocó contra otro. Posteriormente, a las 16.20 horas, se registró una salida de vía en la rúa Lisboa. Y minutos antes de las siete de la tarde, en la intersección de la avenida do Cruceiro da Coruña y Amio, se produjo una colisión entre dos coches.