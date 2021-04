Ni el arquitecto municipal ‘bendice’ la pasarela de O Matadoiro a Belvís

La antigua Casa da Xuventude no deja de generar polémica en la ciudad ni tampoco en el pazo de Raxoi, donde solo el grupo municipal del PP, frente al gobierno local, CA y BNG, es partidario de su demolición inmediata para la apertura de un paso amplio y bien acondicionado hacia el parque de Belvís. Una iniciativa que también defiende la inmensa mayoría de los lectores de EL CORREO que participaron en laencuesta que realizó recientemente este periódico sobre el futuro del controvertido edificio.

En este contexto, el ejecutivo que preside Xosé Sánchez Bugallo ha anunciado la apertura de un paso peatonal que comunique la plaza de O Matadoiro con las zonas verdes de Belvís, una pequeña senda que se abriría, mediante una pasarela de madera, entre el edificio en cuestión y un muro de propiedad privada; y sobre el pequeño regato que se discurre ambas fincas.

En el proyecto que maneja el Concello, al que tuvo acceso este diario, se recoge que lo que se prevé construir es “unha pasarela resolta lineal cunha estrutura mixta de aceiro e madeira que circule sobre o curso de auga do Cancelón, e que salva a cota de acceso dende a praza do Matadoiro ata a zona axardinada no parque de Belvís mediante ramplas accesibles con descansos inmediatos”. Así, se detalla que esta pasarela se separará del muro de la parcela privada y en el tramo final ofrecerá “un percorrido alternativo mediante unha escaleira, que se completará cun palco estancial de 40 m2 para distintas actividades”.

Un plan “grotesco” para el portavoz de los populares compostelanos, Alejandro Sánchez-Brunete, quien también tacha esta iniciativa del gobierno local de “despropósito”, teniendo en cuenta que este paso en algunos tramos no alcanzaría los 80 centímetros de ancho, como se recoge en el propio proyecto técnico, lo que imposibilitaría, añadió, una circulación fluida cuando se crucen dos personas, “y ya no digamos dos carritos de bebé o sillas de ruedas”. Con esto, también censura que el equipo de Bugallo pretenda gastar 133.362 euros en una actuación que califica de “urbanismo del callejón” y de inapropiada.

De hecho, los populares presentarán una interpelación en el próximo pleno municipal para pedir explicaciones por este proyecto, dado que en sus conclusiones el propio arquitecto municipal señala que “este novo acceso non se pode considerar un itinerario peonil accesible, xa que carece da anchura mínima de 1,80 metros establecida na normativa en vigor”.

OTRA SOLUCIÓN. Además, el técnico apunta que “tendo en conta a difícil comunicación actual entre o parque e a cidade histórica, os técnicos da subcomisión asesora do patrimonio histórico consideran necesario executar no prazo máis breve posible un acceso ao parque desde o Matadoiro que cumpra coas condicións de itinerario peonil accesible”. Esto podría resolverse, añade, “a través da parcela privada lindeira co regato ou ben a través da reforma da planta baixa da Casa do Matadoiro, permitindo o paso a través dunha parte do espazo do inmoble que podería incorporarse ao espazo público a modo de soportal”.

Estas conclusiones del arquitecto municipal confirman a Sánchez-Brunete que la solución del gobierno local es “grotesca, dando más importancia al cemento que a los espacios verdes; y mostrando muy poco respeto por el erario público, dado que gastar más de cien mil euros en este callejón por el que ni siquiera podrán cruzarse dos personas es una barbaridad”.

Asimismo, avanza que los populares también preguntarán en el próximo pleno al ejecutivo por los usos que se le está dando en este momento a la antigua Casa da Xuventude, y “si es, por casualidad, un espacio libre de COVID —ironiza—, dado que al tratarse de un inmueble público alguien debería controlar que se cumplan los aforos y también todas las medidas de prevención de contagio”. Para el PP municipal da la impresión de que “no se sabe quién tiene las llaves y que el edificio municipal sigue con un modelo de gestión como el que impuso Compostela Aberta”.

Por su parte, el alcalde, Sánchez Bugallo, defendió recientemente la conservación de la Casa da Xuventude e incluso afirmó que no genera un mayor impacto visual en el entorno que el que puede ocasionar el colegio Doña Emma sobre el parque de Belvís. Además, indicó que de derribar el edificio habría que solucionar el problema de las traseras de las casas situadas en la rúa de San Pedro.