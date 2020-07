Ninguno de los 2.000 autos controlados en Conxo circulaban a la velocidad ‘legal’

Antes de la anunciada puesta en funcionamiento del radar en el extremo sur del paso inferior de Conxo se hicieron varias pruebas para calibrar el aparato y corregir los posibles fallos.

También, según explicó ayer el alcalde, se aprovechó para hacer mediciones de la velocidad de los vehículos y establecer el nivel de cumplimiento de la limitación de velocidad, que tanto a la entrada como a la salida del túnel está fijada en cincuenta kilómetros a la hora.

El resultado fue desolador, explicó, porque de los más de 2.000 vehículos controlados ni uno solo respetó la limitación, lo que consideró que venía a dar la razón al Ayuntamiento a la hora de establecer una medida coercitiva para obligar a los conductores a reducir la velocidad.

Recordó, en este sentido, que a menos kilómetros por hora no solo baja el índice de siniestralidad, sino que también, en caso de accidente, los daños ocasionados son mucho menores. De hecho, destacó que durante el pasado año no se produjo ninguna muerte por accidente de tráfico en la ciudad.

Ahora, lo que espera es que con la puesta en marcha del radar el número de cumplidores se multiplique, porque su instalación y puesta en marcha ha sido reiteradamente anunciada, está señalizada y es fácilmente visible.

Cabe recordar que este radar se alternará entre este punto y O Restollal, pero sin avisar previamente, (solo uno de los dos estará operativo cada vez, pero no se anunciará cuál). Bugallo explicó que ahora mismo no se van a colocar más, aunque no descarta esta opción para que se respeten los límites.

patinetes por la calzada. Uno de los objetivos del gobierno local, explicó, es conseguir una reducción de la velocidad media en la ciudad para hacer compatible el uso del vehículo con otras modalidades. En concreto, citó las bicicletas, pero también aludió a los patinetes eléctricos, para los que ya había anunciado una regulación para circular.

Sobre estos últimos, señaló que a partir de ahora deberán circular por la calzada, en lugar de por las aceras. Se trata de garantizar la convivencia armónica entre todos los nuevos tipos de vehículos.

Ya el año pasado, cuando se abrió la polémica por la proliferación de estos vehículos eléctricos circulando en muchos casos junto a los peatones, el Ayuntamiento anunció que estaban recopilando las normativas implantadas en otras ciudades con el objetivo de redactar una particular para Compostela y garantizar la convivencia de los patinetes con los peatones.

Entre las propuestas que se plantearon en su momento, figuraban que solo pudieran circular por la calzada o por los carriles bici, aunque estos no abundan en Santiago, y siempre a una velocidad máxima de veinticinco kilómetros por hora.

Aparcamiento. También en el ámbito de la movilidad, la junta de gobierno celebrada durante la mañana de ayer en Raxoi aprobó el proyecto para mejorar la accesibilidad e integración en el entorno del aparcamiento de superficie de titularidad municipal que está situado en el parque de Belvís.

Las obras cuentan con un presupuesto de 353.740 euros, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Con todo, el alcalde destacó que las dificultades económicas provocadas por las crisis de la covid--19 harán muy difícil que la empresa municipal de transportes, Tussa, pueda ejecutarlas a lo largo de este año, por lo que lo más probable es que se aplacen hasta el ejercicio de 2021.

El proyecto incluye la realización de controles arqueológicos de las obras de excavación; replantar especies vegetales para completar el bosque previsto en la zona norte para ocultar la vista del aparcamiento desde la vaguada de Belvís, siguiendo las directrices del plan especial de este parque público, con el fin de aminorar el impacto visual del mismo.