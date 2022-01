No descartan que haya más túneles escondidos tras el talud del Pombal

Santiago. No descartan la existencia de más túneles subterráneos bajo la Alameda de Santiago como el que se descubrió este jueves durante las obras de reparación del talud de O Pombal. Los arqueólgos se desplazaron ayer a este punto para estudiar el origen de este pasadizo que se encuentra inundado de agua.

Si bien no hay conclusiones claras, hay documentos de 1907 que harían referencia a la existencia de varias minas de agua en la zona de O Pombal que alimentarían varios lavaderos que antaño había en la zona de San Lourenzo. Los técnicos todavía están estudiando la galería que se ha descubierto y no descartan la posibilidad de que más arriba haya otras similares. En todo caso, el hallazgo no ha obligado a paralizar por el momento los trabajos de rehabilitación de la zona.

Sobre el descubrimiento de un pasadizo subterráneo localizado en una de las últimas obras iniciadas en la ciudad, las de reparación del muro de la rúa do Pombal, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, apuntó que los técnicos se encuentran analizando las características del hallazgo, pero considera que esto no supondrá un problema para continuar con los trabajos. ECG