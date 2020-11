“Non vou permitir que se perda outra oportunidade coa estación depuradora”

El regidor compostelano respondió ayer a las críticas vertidas por el presidente local del PP contra los presupuestos generales del Estado, ironizando con que “é moi fácil predicar, pero non tanto dar trigo”, e invitó a Borja Verea a que presente enmiendas a las cuentas de la Xunta para incrementar las partidas destinadas a Santiago.

En cualquier caso, destacó que en el documento presentado por el Gobierno central sí figuran los proyectos más importantes para Santiago, que son el orbitaliño (el orbital ya está adjudicado), la estación de ferrocarril y la depuradora. Estas dos últimas, además, recordó que están seleccionadas como candidatas para recibir financiación a través del Fondo Europeo para la Recuperación.

Sobre esta última, explicó que ahora hay un tercera propuesta que el Ayuntamiento va a estudiar detenidamente, porque la anterior, que era financiarla a través de un préstamo de 25 años que luego se cargaría sobre el recibo, ya fue rechazada en su momento. En cualquier caso, destacó que la obra hay que hacerla, y que ya hay un acuerdo según el cual Raxoi y la Xunta pondrán el 35 %, mientras que el 65 % se espera que llegue de las partidas para la crisis.

“Agora temos a terceira proposta, nun escenario no que pode ir adiante, e no que lle podo dicir a todos que, asumindo incluso o custe político que fose necesario, non vou permitir que perdamos estamos oportunidade”, afirmó Xosé Sánchez Bugallo, recordando que no existe ninguna garantía de que más adelante vuelva a haber financiación para la Edar.

Los detalles de la propuesta de convenio remitido estos días por Acuaes “analizarémolos a semana vindeira, falaremos con todos os grupos, pero todos debemos ser conscientes de que, con total probabilidade, é o último tren”.

Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento aporte más cantidad, recordó que las posibilidades de endeudamiento actuales de los municipios son del 0,1 del PIB, lo que en el caso de Santiago serían unos dos millones de euros, a una distancia sideral de los sesenta y cinco que se calcula que costará la depuradora.

De esta forma, confía en los Fondos Europeos para este proyecto, y aguarda que también se destinen para la estación del AVE, para la que señaló que hay una partida en 2021 de tres millones de euros, lo que permitiría sacarla a licitación en 2021.

Ambos proyectos, recordó el alcalde, acumulan un considerable retraso, “no por culpa do que lles está falando”, incidió. En el caso de la Edar, tenía los fondos consignados, primero hasta 2013, pero fue cuando se decidió cambiar la ubicación, y después hasta 2020, pero tampoco se avanzó en el proyecto, y en el de la estación, porque la obra estaba prevista en 2011, “pero desapareceu”.

En cuanto a la posible eliminación de la cláusula de los 3,5 millones de viajeros para iniciar su construcción, se mostró prudente a la hora de reclamarla, “porque nese convenio tamén van a pasarela e a estación de autobuses, é temos que ter cuidado co que se solicita”. Por último, no descartó la posibilidad de que Santiago reciba más dinero de los Presupuestos, y avanzó que se estaban haciendo gestiones. Eso sí, afirmó que si no hay Presupuestos, tampoco habrá obras.