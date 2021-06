“Nos llama gente y no podemos reservar”: la precariedad en los albergues

Los albergues de peregrinos privados y públicos -mitad de la red de la Xunta reabrió el pasado día 15 y la otra mitad lo hará el 1 de julio- funcionan este año con unas restricciones de aforo del 30 por ciento, las cuales muchos de los responsables de estos establecimientos consideran demasiado estrictas teniendo en cuenta la mejora en la situación sanitaria.

“En mi caso me he quedado con seis camas operativas, es inviable”, explica el responsable de uno de los albergues privados compostelanos, quien considera que se debería subir al 70 o 75 % de aforo. “Eso no permitiría hacer más reservas, porque los peregrinos además vienen en grupo”, explica. La situación que se vive es que muchos caminantes optan por opciones más cómodas para pernoctar juntos, como pensiones y hostales, aunque menos económicas que los albergues.

“Llevo siete años con el albergue, y el año pasado fue el primero que tuve que poner de mi dinero porque no salían las cuentas. Incluso pensé en cerrar, pero todos pensamos que con el Xacobeo iríamos hacia arriba”, indica este afectado, que recibe a diario llamadas para reservas de grupos de diez o más personas, a las que no puede alojar.

La situación es común en un sector que ya ha vivido las primeras bajas. El alojamiento Roots & Boots, en Campo do Cruceiro do Gaio, decidió cerrar sus puertas de forma definitiva al no poder sobrevivir a la situación económica provocada por la pandemia y las restricciones. Asimismo, otros de los albergues privados repartidos a lo largo de la ruta xacobea permanecen aún cerrados, a la espera de poder aprovechar de verdad el tirón xacobeo.

CIFRAS DE LLEGADAS DE PEREGRINOS. Ayer llegaron 463 peregrinos, menos que los más de 700 de media del pasado fin de semana pero mejor que la media de mes de junio. Para favorecer la llegada de turistas y peregrinos, ya está en marcha el seguro COVID de la Xunta, que ofrece cobertura médica y otras facilidades en caso de contagio, contacto estrecho, cuarentena.