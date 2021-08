Novia suelta por el casco histórico

Actriz, modelo y productora, Noelia Roel volvió ayer a su Compostela natal para rodar algunas de las escenas de su último proyecto cinematográfico, O meu vestido de noiva, despertando la curiosidad de turistas y vecinos de la ciudad, que seguían sus pasos ante las cámaras por distintos escenarios del casco histórico, entre ellos las prazas do Obradoiro, A Quintana y Praterías, abarrotadas de peregrinos y visitantes.

El proyecto, que está llevando al equipo por distintos lugares de Galicia especialmente vinculados al Camino de Santiago, le está dando la oportunidad a su protagonista no solo de demostrar sus dotes para la interpretación, sino también su habilidad como productora en una apuesta muy personal.

Atrás queda su participación en el certamen Miss Universe 2018 representando a Galicia, y su viaje a México para terminar su formación como actriz en el Centro de Desenvolvemento Actoral de Televisa, especializándose posteriormente en Producción Cinematográfica en el Centro de Estudios Cinematográficos INDIE A. C.

También sus primeros trabajos como productora, el largometraje El príncipe y el corto VIL, con el que obtuvo varios premios internacionales, antes de comenzar a filmar en Cuba Dúas Gardenias, y posteriormente El precio de Dos Vidas.

“Rematei os meus estudos en Televisa como actriz e presentadora de televisión e despois déronme unha bolsa para estudar cine en México, onde me especialicei en produción. A verdade é que sempre tiven na miña mente poder ser produtora ademais de actriz”, explica Noelia Roel, quien asegura que “é un mundo onde predominan os homes, e agora as mulleres imos facéndonos un sitiño pouco a pouco nesta industria”.

Sus inicios, sin embargo, se deben más a la casualidad, ya que la oportunidad le llegó con El príncipe sin buscarla. “Non estaba nos meus plans, porque estaba contratada como actriz protagonista. Pero decidín que era unha gran oportunidade para min ser tamén produtora da película, así que tiven o pracer de ser produtora executiva e actriz”.

Además, Noelia también realiza trabajos para un medio de comunicación digital de cine en México, Zoomf7, con el que ha tenido la oportunidad de cubrir el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y descubrir otras facetas del séptimo arte que le apasionan.

EL PROYECTO. Muy ilusionada con su proyecto O meu vestido de noiva que la ha traído de nuevo a Galicia y a Compostela, la ciudad en la que nació y creció, Noelia Roel afirma que es su idea más personal.

“É un relato que busca explorar as relacións entre os habitantes de Galicia, e amosa os problemas, retos e conflitos aos que se enfronta a nosa mocidade na súa busca por desenvolverse neste mundo cada vez máis cambiante e globalizado”, explica la actriz y productora, que ha decidido rodar su mayor parte en lengua gallega, algo que tenía muy claro desde el principio.

ORGULLO GALLEGO. “Buscamos espertar entre os nosos o respecto e orgullo que nos debe causar ser galegos e falar o noso idioma natal”, afirma Noelia Roel, adelantando que también será una cinta que haga reír y disfrutar al espectador, porque está desarrollada en tono de comedia.

Además, la actriz explica que O meu vestido de noiva destaca “os atractivos de Galicia en xeral e de Compostela en particular, pero tamén o mundialmente famoso Camiño de Santiago, o fenómeno Xacobeo, os oficios tradicionais, as nosas costumes, a gastronomía típica, as paisaxes e o contraste das zonas rurais coa vida nas grandes cidades”.

Dirigida por Juan Carlos Blanco, guionista y productor, el equipo cuenta con numerosos profesionales gallegos, entre ellos el actor Fernando Rivas, también presente ayer en el rodaje por la ciudad, que fue inmortalizado por muchos de los que se encontraban visitando la Catedral, sorprendidos por ver a la protagonista y a su séquito nupcial realizando las escenas ante las cámaras y técnicos de sonido.

O meu vestido de noiva es, en definitiva según su protagonista, “unha comedia galega, falada en galego e desenvolta en Galicia por unha orgullosa galega”.