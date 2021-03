Nueva concentración de los pensionistas este mediodía en el Obradoiro

Santiago. Bajo el lema Goberne quen goberne, as pensións e os servicios públicos deféndense, la Plataforma de Pensionistas de Compostela retoma este mediodía las habituales concentraciones de los primeros lunes del mes, suspendidas el pasado 1 de febrero por la situación sanitaria.

Tal y como explica la Plataforma en su comunicado, “o luns, 1 de marzo, volveremos a concentrarnos na praza do Obradoiro ás 12 da mañá, en defensa das pensións e dos servizos públicos. Despois de saltarnos a concentración de febreiro, volvémonos ver no Obradoiro, como diciamos cando a suspendemos, sen que falte ninguén”, explican. En referencia a los responsables de las decisiones económicas, los pensionistas compostelanos adheridos a la Plataforma afirman que es necesario responder a los diferentes mensajes que, “desde o poder económico e algún sector do Goberno, se veñen lanzando sobre retrasar a idade de xubilación e estender o prazo de cálculo, por exemplo. Se é un globo sanda, que a sonda lles devolva unha descarga disuasoria.”

AUTORIZADA. Pese a estar prohibidas las reuniones de más de cuatro personas no convivientes, la protesta está amparada por el derecho de manifestación, y cuenta con la autorización de la Subdelegación del Gobierno. La Plataforma recuerda que se deben cumplir las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, “incluíndo as que foron dispostas pola Xunta a raíz da aprobación do Real Decreto-Lei 21/2020, de 9 de xuño, en particular o uso obrigatorio de máscara e o mantemento da distancia de seguridade de, ao menos, 1,5 m”. “Vémonos todas e todos alí, hai que xerar unha onda de ilusión expansiva”, concluyen. A. Oca