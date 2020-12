“Nunca imaginé que podría aprobar la oposición a la Policía Local en solo un año”

Belén Goyanes Castro nunca pensó que podría sacar a la primera la oposición a Policía Local. Y es que siendo madre de dos niñas, de ocho y once años de edad, el tiempo que le quedaba para estudiar era más bien escaso y muchas veces tuvo que hacer malabarismos para atender todos los quehaceres.

Pese a todo, esta coruñesa de 37 años superó las pruebas y, tras su paso de formación por la Academia Galega de Seguridade, se incorporó a la plantilla de la Policía Local de Santiago, junto a once compañeros más hace tan solo unas semanas. “Salí contenta de las pruebas, pero no tenía la certeza de que iba a aprobar, porque se presenta mucha gente para pocas plazas. Y sinceramente, no me veía aprobando a la primera”, recuerda Belén, que se presentó a la convocatoria unitaria de la Policía Local en Galicia, en la que se inscribieron unas setecientas personas para ciento treinta y dos vacantes.

Cuenta que vivió con nervios el duro proceso selectivo. “En una oposición de ese tipo es normal estar algo nerviosa, porque son muchos exámenes”, comenta.

Lo más complicado para ella a la hora de preparar las pruebas fue sin duda a nivel familiar. “Fue difícil conciliar siendo madre de dos niñas pequeñas y tuve que quitarle algo de tiempo de dedicación a mis hijas y a veces, también, a las horas de sueño”.

Belén realizaba ejercicio físico a diario. “Hacía deporte una hora y media o dos horas cada día y después estudiaba todo lo que podía”, comenta la policía. Según explica, “las pruebas físicas son duras, más que por las pruebas en sí por los tiempos que te exigen”, cuenta.

La nueva agente relata que lo suyo “no fue una vocación de siempre”, sino “algo que me gustó y vi que era un momento bueno para empezar a estudiar, me apetecía hacerlo en ese momento y me decanté por la Policía Local”. Además, desde el minuto uno contó con el respaldo de su familia y amigos para dedicarse a esta profesión. “Toda la gente que me rodea me apoyó desde el primer momento, y eso es muy importante”.

Llegada la hora de elegir destino, en base a la nota de la prueba teórica, Berta se decantó por Santiago. “Me gusta mucho, es una ciudad muy bonita”, indica.

De momento, Belén está recién aterrizada en el cuartelillo y reconoce “que por ahora no tengo mucha experiencia en el día a día, pero lo poco que he podido ver es similar a lo que hemos aprendido en la Academia de Seguirade Galega”.

Belén ha recibido algún que otro consejo de los compañeros más experimentados para afrontar sus primeros días patrullando y por ahora, afortunadamente, no se ha encontrado con ninguna situación difícil.

Tampoco le preocupa el hecho de que de los 132 integrantes de la plantilla, solamente trece sean mujeres. “Son todos compañeros sean hombres o mujeres, para mí no es problema. Creo que somos menos porque no se presentan muchas mujeres a las pruebas”, explica Belén.

Y es que las pruebas físicas que tienen que superar son las mismas para ambos sexos, “aunque cambian los tiempos exigidos en algunas de ellas”.

