“O estudo sobre o párquin do CHUS é labor da Xunta, comprometéronse en abril”

santiago. A concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, amosouse “sorprendida” polas declaracións da conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, nas que se escudaba na falta dun estudo de mobilidade para facer efectivo o parking para o Hospital Clínico de Santiago. Mercedes Rosón recordoulle que, segundo recolle “o último borrador aceptado no mes de abril pola Xunta de Galicia, son eles os que se comprometen a elaborar o estudo que avalíe as necesidades de accesibilidade do CHUS”. Insiste en que desde a administración local levan “máis de un ano” ofrecéndolle á autonómica os terreos necesarios para facelo e “agardando un trato igual que o resto de cidades do país” para a capital de Galicia... Sinala ademais que “non fai falta ningún estudo previo para constatar a necesidade de construír o parking”. ecg