O socio maioritario é unha empresa propiedade de UXT

Ribaterra. Desproi S.L, a empresa da nave alugada polo Concello pola que dimitiu como concelleiro de Medio Rural José Manuel Pichel, é propiedade ao 63,69% doutra firma, Ribaterra S.L., que pertence a UXT-Galicia. Segundo a documentación á que tivo acceso Europa Press, o sindicato é socio único de Ribaterra S.L, que á súa vez é maioritaria de Desproi. O resto das participacións son de Asuco Agrario S.L., que se fixo coas accións a finais de setembro do 2021. José Manuel Pichel admitiu ao anunciar a súa dimisión que foi administrador único de Desproi ata 2016 e, a partir desa data, mantívose no accionariado a través doutra empresa da que foi administrador único até a súa entrada no Concello, Servizos Técnicos Gaia, participacións que non vendeu até setembro de 2021 -cando xa se aprobou en xunta de goberno o aluguer da nave para instalar ao persoal do departamento de Parques e Xardíns-. Os traballadores deste departamento estaban en oficinas na antiga estación de autobús, que ía ser demolida, e o Concello tiña orde de desaloxo desde facía oito meses, pero non se alugou esta nave ata que xa era efectivo o desafiuzamento. Os documentos revelan que Gaia entrégalle á empresa mercantil Asuco Agrario as súas 691.841 participacións sociais de Desproi -por unha transacción cuxa contía non transcendeu- o 27 de setembro de 2021, cando xa se acordou o 14 de setembro o aluguer destas instalacións. En Ribaterra, S.L., sociedade, UXT Galicia é socio único desde a súa constitución en 1992 e o seu administrador único é José Luis Fernández Celis, secretario de Organización do sindicato. Ademais, como administradora figurou Rosa Arcos Caamaño -entre 2006 e 2016-, que desde febreiro de 2021 realiza funcións de apoio ás tarefas de dirección e coordinación desenvolvidas pola xefa de gabinete de Presidencia da Deputación da Coruña, que dirixe o actual secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, como figura no BOP. Con anterioridade, tamén foron administradores únicos de Ribaterra S.L. o sindicalista José Luis Crespo Garrido e Álvaro Ansias Bacelar, que foi director xeral de Promoción do Emprego en 2005 no Executivo de Emilio Pérez Touriño.